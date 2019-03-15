FİNANS

"Stratejik ilaçları ülkemizde üretmeyi hedefliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: - "Amacımız, 2023 yılına geldiğimizde aşıda tamamen yerlileşme ve millileşmeyi sağlamak olacaktır. Stratejik önemi haiz bütün ilaçların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz. Bunun için de gerekli teşvikleri sağlamak kararlılığındayız" - MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Kenevir konusunda 19 Mayıs Üniversitesinde, Samsun'da vezir ve narlı tohumların tescillenmesi noktasında bu işin içinde oluyoruz. Devamında da Ege Üniversitesiyle de bir protokol imzaladık. Orası da ülkemizin ilaç üretimi konusunda en etkin üniversitesidir. Biz dertliyiz, dertli olduğumuz müddetçe de bu işin içinde olmaya devam edeceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, "Amacımız, 2023 yılına geldiğimizde aşıda tamamen yerlileşme ve millileşmeyi sağlamak olacaktır. Stratejik önemi haiz bütün ilaçların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz. Bunun için de gerekli teşvikleri sağlamak kararlılığındayız." dedi.

Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) "Vizyoner Anadolu Buluşmaları" kapsamında kentteki termal otelde "Yerli İlaç Üretimi ve Sağlık Turizmi" paneli düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Güven, yaptığı konuşmada, son yıllarda sağlık turizminin ön plana çıktığını ve çok yönlü bir alan olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün dünyada yaklaşık 3,2 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çeken Güven, şöyle konuştu:

"Bunun da yaklaşık 500 milyar dolarlık kısmını sağlık turizmi oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla 30 milyon civarında uluslararası hasta trafiği söz konusu. Yaklaşık 2023 yılında da bu sağlık turizminin bir trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de dünya sağlık turizminde, önemli bir pay alabilecek konuma sahip. Ülkemiz ulaşım kolaylığı olan, sahip olduğu doğal kaynak ve güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle ve rekabetçi fiyat avantajlarıyla cazip bir konumdadır.

Önemli olan da bu potansiyeli harekete geçirebilmektir."

- "Stratejik konu olarak ele almaktayız"

Güven, Türkiye'de sağlık turizmi potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, yaklaşık 5,5 milyar dolarlık geliri 2023 yılında 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının ilaç üretiminde yerlileşme ve millileşmeyi ön planda tuttuğunu vurgulayan Güven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, 2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizin ilaç piyasasının mali büyüklüğü 29,1 milyar liradır. Bu tutarın 3,5 milyar lirasını yerli ilaçlar, 11,1 milyar lirasını ülkemizde üretilen jenerik ilaçlar ve 14,2 milyar lirasını da ithal ilaçlar oluşturmaktadır.

Yine ağırlıklı olarak ithal edilen tıbbi malzeme ve sarf malzeme içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) da ödemiş olduğu fatura bedelinin de yaklaşık 8 milyar lira olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar da sağlıkta yerlileşme ve millileşme hedeflerimizin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Bu konuyu, mali hesaplarımızın dışında stratejik konu olarak ele almaktayız."

- "Gerekli teşvikleri sağlamak kararlılığındayız"

Güven, Türkiye'nin aşı ihtiyaçlarına ilişkin yerlileşme ve millileşme kapsamında difteri, tetanoz, 5'li karma aşı, hepatit ve su çiçeği aşılarıyla ilgili çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ağustos 2019 itibarıyla yetişkin tip tetanoz difteri aşısının piyasaya sürüleceğine değinen Güven, şöyle devam etti:

"Bu aşının tüm üretim süreçleri ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Amacımız, 2023 yılına geldiğimizde aşıda tamamen yerlileşme ve millileşmeyi sağlamak olacaktır. Stratejik önemi haiz bütün ilaçların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz. Bunun için de gerekli teşvikleri sağlamak kararlılığındayız.

İlaç konusunda sadece dünyada var olan ürünleri ülkemizde tekrar üretmekle sınırlı kalmamalıyız. Yeni teknoloji ve gelişmelere uygun inovatif ilaç çalışmaları ve araştırmalarını yapmamız gerekmektedir."

- "Biz dertliyiz"

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da yerli ilaç üretimin yaygınlaştırılmasının elzem olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Daha önce bir sivil toplum örgütünün bu işe el attığını görmediklerini kaydeden Kaan, şunları söyledi:

"Ayın 23'ünde kenevir konusunda 19 Mayıs Üniversitesinde, Samsun'da vezir ve narlı tohumların tescillenmesi noktasında bu işin içinde oluyoruz. Devamında Ege Üniversitesiyle de bir protokol imzaladık. Orası da ülkemizin ilaç üretimi konusunda en etkin üniversitesidir. Biz dertliyiz, dertli olduğumuz müddetçe de bu işin içinde olmaya devam edeceğiz."

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Müsiad Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven Vizyoner Anadolu Buluşması Yerli İlaç Üretimi ve Sağlık Turizmi

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