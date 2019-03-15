"Stratejik ilaçları ülkemizde üretmeyi hedefliyoruz"

"Bunun da yaklaşık 500 milyar dolarlık kısmını sağlık turizmi oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla 30 milyon civarında uluslararası hasta trafiği söz konusu. Yaklaşık 2023 yılında da bu sağlık turizminin bir trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de dünya sağlık turizminde, önemli bir pay alabilecek konuma sahip. Ülkemiz ulaşım kolaylığı olan, sahip olduğu doğal kaynak ve güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle ve rekabetçi fiyat avantajlarıyla cazip bir konumdadır.

Sağlık Bakan Yardımcısı Güven, yaptığı konuşmada, son yıllarda sağlık turizminin ön plana çıktığını ve çok yönlü bir alan olduğunu söyledi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, "Amacımız, 2023 yılına geldiğimizde aşıda tamamen yerlileşme ve millileşmeyi sağlamak olacaktır. Stratejik önemi haiz bütün ilaçların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz. Bunun için de gerekli teşvikleri sağlamak kararlılığındayız." dedi.

Önemli olan da bu potansiyeli harekete geçirebilmektir."

- "Stratejik konu olarak ele almaktayız"

Güven, Türkiye'de sağlık turizmi potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, yaklaşık 5,5 milyar dolarlık geliri 2023 yılında 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının ilaç üretiminde yerlileşme ve millileşmeyi ön planda tuttuğunu vurgulayan Güven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, 2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizin ilaç piyasasının mali büyüklüğü 29,1 milyar liradır. Bu tutarın 3,5 milyar lirasını yerli ilaçlar, 11,1 milyar lirasını ülkemizde üretilen jenerik ilaçlar ve 14,2 milyar lirasını da ithal ilaçlar oluşturmaktadır.

Yine ağırlıklı olarak ithal edilen tıbbi malzeme ve sarf malzeme içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) da ödemiş olduğu fatura bedelinin de yaklaşık 8 milyar lira olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar da sağlıkta yerlileşme ve millileşme hedeflerimizin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Bu konuyu, mali hesaplarımızın dışında stratejik konu olarak ele almaktayız."