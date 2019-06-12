"Şu an tüketiciye sunulan kayısı Malatya kayısısı değil"

ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen üçüncü ürünü Malatya kayısısında, hasadın bu ay sonunda başlayacağı, dolayısıyla şu an tezgahlarda satılan kayısının Malatya kayısısı olmadığı ifade edildi.

Ülke genelindeki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan Malatya, geçen yıl 95 bin 350 ton kuru kayısı ihraç ederek ülke ekonomisine 261 milyon 397 bin dolarlık katkı sağladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kayısı hasadının ilk olarak Kale ilçesinde yapıldığını söyledi.

İlçeye bağlı Bent Mahallesi'nde kısa süre önce kayısıların olgunluk düzeyini incelediklerini ve meyvelerin olgunlaşma dönemine henüz girdiğini tespit ettiklerini belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Kayısı yeni yeni sulanma dönemine giriyor. Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı ürünün hasat dönemi geçmiş yıllara göre yaklaşık 10 gün gecikecek gibi görünüyor. Şu anda civar illerde, sofralık olarak üretilen, lezzet ve tat olarak da Malatya kayısısıyla uzaktan yakından alakası olmayan ürünler tüketiciyi aldatmak için 'Malatya kayısısı' adıyla satılmaya çalışılıyor. Haziran ayı sonunda inşallah kayısımız sofralara gelecek."