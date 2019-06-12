FİNANS

"Şu an tüketiciye sunulan kayısı Malatya kayısısı değil"

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Avrupa Birliğince coğrafi işaret olarak tescillenen üçüncü ürünü Malatya kayısısında hasada bu ay sonunda başlanacağı, şu an piyasada satışı yapılan ürünün kente ait olmadığı belirtildi - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Tüketiciyi uyarıyoruz, şu anda sofralarda ve tezgahlarda tüketiciye 'Malatya kayısısı' diye sunulan ürün kesinlikle Malatya kayısısı değildir. Tüketiciler kendilerine sunulan kayısının Malatya'nın olmadığını bilsinler"

ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen üçüncü ürünü Malatya kayısısında, hasadın bu ay sonunda başlayacağı, dolayısıyla şu an tezgahlarda satılan kayısının Malatya kayısısı olmadığı ifade edildi.

Ülke genelindeki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan Malatya, geçen yıl 95 bin 350 ton kuru kayısı ihraç ederek ülke ekonomisine 261 milyon 397 bin dolarlık katkı sağladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kayısı hasadının ilk olarak Kale ilçesinde yapıldığını söyledi.

İlçeye bağlı Bent Mahallesi'nde kısa süre önce kayısıların olgunluk düzeyini incelediklerini ve meyvelerin olgunlaşma dönemine henüz girdiğini tespit ettiklerini belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Kayısı yeni yeni sulanma dönemine giriyor. Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı ürünün hasat dönemi geçmiş yıllara göre yaklaşık 10 gün gecikecek gibi görünüyor. Şu anda civar illerde, sofralık olarak üretilen, lezzet ve tat olarak da Malatya kayısısıyla uzaktan yakından alakası olmayan ürünler tüketiciyi aldatmak için 'Malatya kayısısı' adıyla satılmaya çalışılıyor. Haziran ayı sonunda inşallah kayısımız sofralara gelecek."

- "Tüketiciler bizi arıyor"

Özcan, borsa olarak, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almış bu ürüne sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Tüketicileri uyaran Özcan, "Şu anda sofralarda ve tezgahlarda tüketiciye 'Malatya kayısısı' diye sunulan ürün kesinlikle Malatya kayısısı değildir. Tüketiciler kendilerine sunulan kayısının Malatya'nın olmadığını bilsinler. Daha önce Malatya kayısısını tadanlar aradaki farkı bilirler." dedi.

Özcan, tüketicilerden dönüşler de aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Rafta ürünün üzerine 'Malatya kayısısı' yazıldığı için aldatmayla karşı karşı kalıyorlar. O kayısıları tattıktan sonra bizi arayarak, 'Malatya kayısısı bu kadar tatsız ve şekersiz değildi, bu ürüne ne oldu?' diye soruyorlar. Biz de onlara aldıkları kayısının Malatya kayısısı olmadığını izah ediyoruz. Malatya'da kayısının hasat döneminin başlamadığını anlatıyoruz. Tüketici de ilk aldatmanın ardından ikinci kez almıyor."

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Malatya Malatya kayısısı Malatya Ticaret Borsası Ramazan Özcan

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