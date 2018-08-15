FİNANS

"Şu anda otellerde yer arayanlar çok zorlanacaklar"

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Güney ve Ege sahillerindeki otellerde doluluk oranlarının çok yüksek olduğu, Kurban Bayramı'nda son dakika tatil planı yapanların yer bulmakta zorlanabileceği belirtildi - POYD Başkanı Hakan Duran: - "Otellerde zaten yüksek doluluklar var. Bayram döneminde otellerin kapasitesinin ortalama yüzde 20'sini Türk misafirler oluşturacak. Onun için şu anda otellerde yer arayanlar çok zorlanacaklardır" - "Bu dönemde bir otele gitmek istiyorsanız ya direkt oteli arayın ya da piyasada bilinen seyahat acentaları, tur operatörleri veya bilinen online kanallar üzerinden rezervasyonlarınızı yaptırın. Bilmediğiniz, duymadığınız veya ilk defa duyduğunuz, fiyatı daha avantajlı gibi gözüken kanalları tercih etmeyin" - Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ: - "Bu canlılığa bir de Kurban Bayramı eklenince bizim için kaymaklı ekmek kadayıfı gibi oldu. Ege ve Akdeniz'deki bütün oteller dolu. Birçok otel satışlarını durdurdu. Hem iç pazardan hem Ortadoğu'dan hem de Doğu ve Batı Avrupa pazarlarından ciddi rezervasyonlar var"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Güney ve Ege sahillerindeki otellerde doluluk oranının çok yüksek olduğu, bu nedenle Kurban Bayramı'nda son dakika tatil planı yapanların yer bulmakta zorlanabileceği ifade edildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist sayısı bakımından ilk 6 ayda, turizmde en iyi yıl olan 2014 rakamlarının geçildiğini, artış ivmesinin temmuz ve ağustos aylarında da devam ettiğini söyledi.

Sadece turist sayısının değil, elde edilen gelirin de yükselmesi gerektiğini belirten Duran, "Şimdi talep arttı, önümüzdeki 2 sene boyunca fiyatlarımızı tekrar yükselteceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Haziran başından beri kıyı bölgelerde otellerin yüzde 90-100 dolulukla çalıştığını dile getiren Duran, "Sadece Antalya değil, Ege ve İstanbul'da da çok ciddi doluluklar var. Ege'de hafta sonları biraz daha yoğun geçiyor ama genele baktığımız zaman turizm rakamlarında çok ciddi bir artış var." dedi.

Duran, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline değinirken şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okullar açılmadan önce olabilecek en güzel, en uzun dönem. Tahminime göre yaklaşık 350 bin civarında kişi şehirlerinden, bulundukları yerlerden çıkıp sahil beldelerine, otellere veya yazlıklarına seyahat edecek. Şu anda otellerde zaten yüksek doluluklar var. Bayram döneminde otellerin kapasitesinin ortalama yüzde 20'sini Türk misafirler oluşturacak. Onun için şu anda otellerde yer arayanlar çok zorlanacaklardır. Bulabilirler fakat pahalı bedellerden bulurlar. Aslında bu tatil aylar öncesinden belliydi, biz her zaman söylüyoruz erken rezervasyonla tatil satın alınabilirse çok avantajlı fiyatlarla tatil yapılabilir."

Hakan Duran, bu dönemde tatil yapmak isteyenlere yönelik, "Otele gitmek istiyorsanız ya direkt oteli arayın ya da piyasada bilinen seyahat acentaları, tur operatörleri veya bilinen online kanalları üzerinden rezervasyonlarınızı yaptırın. Bilmediğiniz, duymadığınız veya ilk defa duyduğunuz, fiyatı daha avantajlı gibi gözüken kanalları tercih etmeyin." dedi.

POYD Başkanı Duran, döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin olarak da "Döviz kurunun belli gruplarda avantaj yarattığı zannediliyor, turizm de buna dahil. Sektörümüzde dövizle para kazanılıyor fakat buna karşılık bizim bütün girdilerimiz dövizle olduğu için her şey de pahalılaşıyor. Umut ediyoruz döviz kuru en kısa zamanda dengeye oturur ve biz normal iş hayatımıza döneriz. Turizm döviz girdisi sağlayan, cari açığa büyük destek sağlayan bir sektör. Bu sektörü ayakta tutmak lazım." ifadelerini kullandı.

- "2018 yılı turizm açısından rekorlar yılı olacak"

Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ da turizmin 2018 yılında tekrar eski günlerine döndüğünü, tablonun çok iyi olduğunu söyledi.

"Tahmin ediyorum ki 2018 yılı turizm açısından rekorlar yılı olacak." diyen Kızıldağ, ağustos ayında da otellerde doluluk oranlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Kızıldağ, "Bu canlılığa bir de Kurban Bayramı eklenince bizim için kaymaklı ekmek kadayıfı gibi oldu. Ege ve Akdeniz'deki bütün oteller dolu. Birçok otel satışlarını durdurdu. Hem iç pazardan hem Ortadoğu'dan hem de Doğu ve Batı Avrupa pazarlarından ciddi rezervasyonlar var. Çok güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ali Kızıldağ, döviz kurlarındaki hareketliliğe değinirken de şunları kaydetti:

"Normal şartlarda 'döviz kurlarının artması turizmcilerin işine gelir' diye bir olgu var, fakat biz sonuçta bu ülkenin birer neferi, birer vatandaşıyız. Ülkemizin bekası, huzuru ve mutluluğu bizler için çok önemli. O nedenle ben bu sürecin bir an önce normale dönmesini, ekonomik şahlanmamızın devam edeceği bir döneme geçmeyi umut ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
antalya POYD Başkanı Hakan Duran turizm

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