"Su için yeni stratejiler geliştirmeliyiz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de günlük kişi başı ortalama 190 litre su tüketildiğini belirterek, "Kişi başı su tüketimimiz, dünya ortalamasının neredeyse iki katı. Önümüzdeki yıllarda su kıtlığı yaşamamak için, su kaynaklarımızı doğru kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeni stratejiler geliştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, su tasarrufu konusunda ülke olarak harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada kişi başına günlük ortalama 80 litre su tüketildiğine işaret eden Palandöken, "Türkiye'de ise bir kişi günlük ortalama 190 litre su tüketiyor. Kişi başı su tüketimimiz, dünya ortalamasının neredeyse iki katı. Eğer böyle giderse çok yakın bir gelecekte ülkemiz su fakiri bir ülke haline gelebilir. Önümüzdeki yıllarda su kıtlığı yaşamamak için, su kaynaklarımızı doğru kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeni stratejiler geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.