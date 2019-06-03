Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan çevre dostu çözümler

İSTANBUL (AA) - Subaru Corporation, doğrudan karbondioksit salınımı, yıllık yaklaşık 20 bin ton azalacak.

Subaru açıklamasına göre, karbondioksit salınımlarını düşürmek isteyen Subaru Corporation, bunun için üç farklı çalışma gerçekleştirecek. Subaru modelleri için Boxer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi Üretim Tesisi’nde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak.

Gunma'daki Üretim Tesisi'nde ve Tokyo Mitaka'daki ofisinde "Aqua Premium" hidroelektrik tesisi tanıtılacak. Şirketin Ebisu, Tokyo'daki Merkez Ofisi'nde ve Subaru Eğitim Merkezi’nde ise Green Power/Green Heat belgelendirme programı kullanılacak.

Subaru’nun Gunma Oizumi Üretim Tesisi’ne monte edilecek güneş enerjisi santralinin Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor.

Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan bu santral yılda 1,145 megavat enerji üretebilecek. Bu santral sayesinde Subaru’nun Gunma Oizumi Üretim Tesisi yılda 2 bin 600 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.