"Su ürünleri ihracatı 2018'de 1 milyar doları aşacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye’nin su ürünleri ihracatına ilişkin, "2018 yılındaki ihracatımızda hem miktar hem de döviz girdisi açısından 2017 yılının üzerine çıkararak 1 milyar doları aşacağız." ifadelerini kulladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türk su ürünleri sektörü, ihracatı artırmak için yurt dışı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 30 Ekim-1 Kasım 2018 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen Seafex Middle East Fuarı’na katılan Türk su ürünleri sektörü, çipura, Karadeniz somonu deniz levreği ve mavi yüzgeçli orkinos balıklarını yabancı alıcılarla buluşturdu. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin info standı ile katıldığı fuarda, ziyaretçiler Türk ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda firmanın katıldığı fuarda Türk balık ürünleri de özel olarak pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi. Stantta Türk su ürünleri sektörünün önde gelen firmaların temsilcileri önemli ticari bağlantılara imza atıldı.