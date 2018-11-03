FİNANS

"Su ürünleri ihracatı 2018'de 1 milyar doları aşacak"

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun: - "(Türkiye’nin su ürünleri ihracatı) 2018 yılındaki ihracatımızda hem miktar hem de döviz girdisi açısından 2017 yılının üzerine çıkararak 1 milyar doları aşacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye’nin su ürünleri ihracatına ilişkin, "2018 yılındaki ihracatımızda hem miktar hem de döviz girdisi açısından 2017 yılının üzerine çıkararak 1 milyar doları aşacağız." ifadelerini kulladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türk su ürünleri sektörü, ihracatı artırmak için yurt dışı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 30 Ekim-1 Kasım 2018 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen Seafex Middle East Fuarı’na katılan Türk su ürünleri sektörü, çipura, Karadeniz somonu deniz levreği ve mavi yüzgeçli orkinos balıklarını yabancı alıcılarla buluşturdu. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin info standı ile katıldığı fuarda, ziyaretçiler Türk ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda firmanın katıldığı fuarda Türk balık ürünleri de özel olarak pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi. Stantta Türk su ürünleri sektörünün önde gelen firmaların temsilcileri önemli ticari bağlantılara imza atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve Birliğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, sektörün ihracatını artırmak için sürdürdükleri yoğun çalışmalara Dubai’de gerçekleştirilen fuar ile bir yenisini eklediklerini kaydetti.

Dubai’nin Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika ülkeleri için önemli bir konumda olduğunu belirten Sagun, "Bölgede su ürünlerine talep artıyor, biz de bu pazardan daha fazla pay almak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Fuar süresince çipura, levrek, Karadeniz somonu ve mavi yüzgeçli orkinos gibi balıklarımızın yanı sıra karides, yengeç gibi su ürünlerine de büyük talep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ekonomilerinde yaşanan durgunluğun Türk su ürünleri sektörünü etkilemediğini ifade eden Sagun, şunları kaydetti:

“Türk su ürünleri sektörü olarak ihracatımızı her geçen yıl artırıyoruz. Sektörümüz krizi tanımıyor. Su ürünleri ihracatımız 2017 yılını bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 852 milyon dolarla tamamladı. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 680 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 788 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde miktar bazında ihracatımız ise yüzde 13’lük artışla 127 milyon tondan 143 milyon tona çıktı. 2018 yılındaki ihracatımızda hem miktar hem de döviz girdisi açısından 2017 yılının üzerine çıkararak 1 milyar doları aşacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Su ürünleri ihracatı

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