Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü

MELTEM YILMAZ - Türkiye'de, avlanma sezonunda yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatından, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 582 milyon 521 bin 318 dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 118 bin 954 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatı yapıldı. İhracattan, 582 milyon 521 bin 318 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 93 bin 169 tonluk su ürünleri ihracatından 536 milyon 160 bin 284 dolar kazanılmıştı. Böylece bu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 9 arttı.

Söz konusu dönemde dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta, Hollanda, Japonya ve İtalya ilk üç alıcı ülke oldu.

Türkiye'den bu dönemde Hollanda'ya 87 milyon 461 bin 871, Japonya'ya 60 milyon 155 bin 632, İtalya'ya ise 58 milyon 738 bin 814 dolarlık su ürünleri ve mamulleri satıldı.

- "Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat da değerde yüzde 239 arttı"