"Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi 1,5 milyar dolar"

DURMUŞ GENÇ - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefimiz 1,5 milyar dolar. Buna ulaşmak için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz." dedi.

Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk denizleri ve nehirlerinden tutulan, çiftliklerde üretimi yapılan balıkların besin değerinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD, Almanya, Avusturya, İngiltere gibi gıda yönetmeliklerinin en yoğun ve en sert olduğu ülkelere bu balıkların rahatlıkla ihraç edildiğine dikkati çeken Kızıltan, "Dolayısıyla en sağlıklı balıklar aslında bizim yetiştirdiğimiz balıklar." ifadesini kullandı.

Son yıllarda su ürünleri ihracatının ciddi şekilde arttığını dile getiren Kızıltan, şöyle devam etti:

"2018 yılını yaklaşık 960 milyon dolarlık ihracatla kapattık. 2019 yılı hedefimiz 1 milyar 200 milyon dolar. Bunun için özellikle yeni türler konusunda çalışma yürütüyoruz. Çipura, levrek, alabalık, orkinos gibi balıkların yanında Karadeniz'de ürettiğimiz ve Karadeniz somonu dediğimiz bir balığımız var. Bunu da özellikle Rusya, Baltık ülkeleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz."