Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi 2 milyar dolar

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, ihracata ilişkin "2023 hedefimiz bizim bakanlık olarak 1 milyar dolardı. Bunu bu sene yakalayacağız. Gerçekten büyük bir başarı. 2023 hedefimizi Sayın Bakanımızın talimatıyla 2 milyar dolara çektik. Bu rakama ulaşmak için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İzmir'de başladı.

Fuarİzmir'de düzenlenen açılışta konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, balıkçılık sektörünün çok büyük bir hızla büyüdüğünü söyledi.

Türk balığının dünyada adını duyurmaya başladığını anlatan Atalay, "Ciddi de bir ihracat potansiyeline ulaştı. 2023 hedefimiz bizim bakanlık olarak 1 milyar dolardı. Bunu bu sene yakaladık. Gerçekten büyük bir başarı. 2023 hedefimizi Sayın Bakanımızın talimatıyla 2 milyar dolara çektik. Bu rakama ulaşmak için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." dedi.