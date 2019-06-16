Su ürünleri ihracatında artış

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 444 milyon 784 bin 396 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde 85 bin 418 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 444 milyon 784 bin 396 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen 67 bin 864 ton su ürünleri ve mamullerinden ise 405 milyon 24 bin 747 dolar sağlanmıştı. Böylece ülkeden bu dönem yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde yüzde 10 arttı.

Türkiye'den söz konusu dönemde dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta Hollanda ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İtalya ve Japonya takip etti.

Ülkeden yılın 5 ayında Hollanda'ya 10 bin 169 ton su ürünleri ihraç edilerek, karşılığında 61 milyon 174 bin 359 dolar kazanıldı. Aynı dönemde İtalya'ya 49 milyon 637 bin 723 dolarlık, Japonya'ya da 38 milyon 563 bin 956 dolarlık ürün satıldı.