FİNANS

Su ürünleri ihracatında artış

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 444 milyon 784 bin 396 dolara ulaştı - Söz konusu dönemde Hollanda, İtalya ve Japonya en fazla ihracat gerçekleştirilen üç ülke oldu

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 444 milyon 784 bin 396 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde 85 bin 418 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 444 milyon 784 bin 396 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen 67 bin 864 ton su ürünleri ve mamullerinden ise 405 milyon 24 bin 747 dolar sağlanmıştı. Böylece ülkeden bu dönem yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde yüzde 10 arttı.

Türkiye'den söz konusu dönemde dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta Hollanda ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İtalya ve Japonya takip etti.

Ülkeden yılın 5 ayında Hollanda'ya 10 bin 169 ton su ürünleri ihraç edilerek, karşılığında 61 milyon 174 bin 359 dolar kazanıldı. Aynı dönemde İtalya'ya 49 milyon 637 bin 723 dolarlık, Japonya'ya da 38 milyon 563 bin 956 dolarlık ürün satıldı.

Ayrıca bu dönemde, bir önceki yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Peru, Burkina Faso, Maldiv Adaları, Yeni Zelanda, Dubai, Nijerya ve Malezya'ya da su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

- "Su ürünleri ihracatı artış trendini sürdürüyor"

Doğu Karadeniz'den ise yılın ocak-mayıs döneminde bin 557 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 8 milyon 826 bin 574 dolar elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 183 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatından 975 bin 997 dolar kazanılmıştı. Böylece bölgeden yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 749, değerde de yüzde 804 arttı.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke oldu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den ve bölgeden gerçekleştirilen su ürünleri ihracatının artış trendini sürdürdüğünü söyledi.

Su ürünleri ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu aktaran Kalyoncu, Japonya'ya yapılan ihracatta da yüksek oranlı artışın dikkat çektiğini vurguladı.

Kalyoncu, bölgeden yapılan ihracatın da rekor seviyede arttığının altını çizerek, ülke ve bölge ihracatının yılı çok güzel rakamlarla tamamlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Su ürünleri ihracatı Trabzon türkiye

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