Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2 milyar dolar

Su ürünleri ihracatında 2023 için 1 milyar dolar olan ihracat hedefi, On Birinci Kalkınma Planı ile 2 milyar dolara çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan tarımsal hedeflere yer verildi.

Buna göre, Kalkınma Planı ile söz konusu 5 yıllık dönemde çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz-talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanıyor.

Tarım, planda öncelikli gelişme alanları içerisinde yer alırken, tarımsal desteklerin etki analizi yapılarak etkinliği artırılacak.

Damızlık materyal ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla hastalıktan ari, Soy Kütüğü Bilgi Sistemine kayıtlı işletmeler ve damızlık düve yetiştiriciliği merkezlerinden yapılan alımlar desteklenecek.