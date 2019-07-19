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Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

On Birinci Kalkınma Planı ile su ürünleri ihracat hedefi, 2023 için 1 milyar dolardan 2 milyar dolara yükseltildi

Su ürünleri ihracatında 2023 için 1 milyar dolar olan ihracat hedefi, On Birinci Kalkınma Planı ile 2 milyar dolara çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan tarımsal hedeflere yer verildi.

Buna göre, Kalkınma Planı ile söz konusu 5 yıllık dönemde çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz-talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanıyor.

Tarım, planda öncelikli gelişme alanları içerisinde yer alırken, tarımsal desteklerin etki analizi yapılarak etkinliği artırılacak.

Damızlık materyal ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla hastalıktan ari, Soy Kütüğü Bilgi Sistemine kayıtlı işletmeler ve damızlık düve yetiştiriciliği merkezlerinden yapılan alımlar desteklenecek.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde anaç hayvan sayısının artırılması ile kırmızı et üretimindeki küçükbaş payının yükseltilmesi amacıyla Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği Projesi kapsamında yılı içerisinde doğup damızlık olarak kullanılmak üzere sürüye katılan her dişi kuzu ve oğlağa ilave destek verilecek.

Kaliteli kaba yem üretiminin artırılması için meraların ıslahı sağlanacak ve yem bitkileri üretimi desteklenecek.

Küçük aile işletmelerinin büyükbaş hayvancılıkta 10, küçükbaş hayvancılıkta 300 hayvan kapasitesine ulaştırılmasını teminen barınakların modernizasyonu ve genişletilmesi, hayvan, alet ve ekipman alımı desteklenecek.

Yeni potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanları belirlenerek girişimcilerin kullanımına açılacak, çeşitli devlet destekleri ile üretim teşvik edilecek. Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim ve ihracatın artırılması sağlanacak. Su ürünleri ihracatında 2023 için 1 milyar dolar olan ihracat hedefi, planda 2 milyar dolar olarak belirlendi.

- Biyolojik mücadele desteklenecek

Gıda güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele hizmetleri geliştirilecek. Bitkisel üretimde bilinçsiz zirai ilaç kullanımına yönelik denetim ve eğitimler artırılacak, kimyasal uygulamalara alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları desteklenerek yaygınlaştırılacak.

Odun hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla endüstriyel plantasyonların kurulmasına imkan verilecek. Sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların ekonomiye katkısı artırılacak. Ormancılıkta, hastalık ve zararlılar ile yangınlarla mücadele kapasitesi güçlendirilecek.

Akıllı tarım teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi ve çevreci üretim teknikleri geliştirilecek ve desteklenecek. Tarım sigortacılığında ürün ve risk bazında kapsam genişletilecek ve gelir sigortasına geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

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ihracat On Birinci Kalkınma Planı su ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı

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