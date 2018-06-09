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Su ürünleri üretimi 277 bin tona ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Su ürünleri yetiştiricilik üretimimiz 277 bin tona ulaştı" - "2003'ten bu yana su ürünleri üreticilerine 1 milyar 230 milyon liralık destekleme ödemesi yaptık"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, su ürünleri yetiştiricilik üretiminin 277 bin tona ulaştığını bildirdi.

Fakıbaba, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Su ürünlerinin, sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olduğuna işaret eden Fakıbaba, bu alanda tür çeşitliliğinin ve üretim miktarının artırılmasının, bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Avcılık ve yetiştiricilikle elde edilen su ürünlerini halkın daha bol tüketebilmesini hedeflediklerinin altını çizen Fakıbaba, her yıl yeni düzenlemelerle su ürünleri üreticilerini desteklediklerini belirtti.

İlk defa destek uygulamasını başlattıkları 2003'ten bu yana su ürünleri üreticilerine 1 milyar 230 milyon lira ödeme yaptıklarını belirten Fakıbaba, "Geçen yıl 43 milyon lira olan desteği yüzde 20'lik artışla 2018 yılında 52 milyon liraya yükselttik." ifadesini kullandı.

- "Su ürünleri ihracatında da önemli artış yaşandı"

Fakıbaba, verilen desteklerle son 15 yılda, 61 bin ton olan üretim miktarının yaklaşık 4,5 katına çıkarak 277 bin tona ulaştığını, bin 245 olan yetiştiricilik tesisi sayısının 2 bin 308'e, yetiştiricilik üretim değerinin 212 milyon liradan 4 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

Su ürünleri ihracatında da önemli artış yaşandığına dikkati çeken Fakıbaba, "2002'de 27 bin ton olan su ürünleri ihracatımız, 2017 yılında 5,8 kat artarak 157 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan 8,8 kat artarak 855 milyon dolara çıktı. Yaklaşık yüzde 75'i yetiştiricilik tesislerimizde üretilen balıkların oluşturduğu bu ihracatı, başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 80'i aşkın ülkeye yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2018 yılı su ürünleri destekleri"

Fakıbaba, yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkların, kalite, lezzet ve gıda güvenliğiyle uluslararası platformlarda çeşitli ödüller de aldığına değinerek, 2018 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği ile bu yıl için verilecek desteklere ilişkin esasların düzenlendiğini belirtti. Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Söz konusu tebliğle kilogram başına; alabalık üretimi yapan yetiştiricilere 0,75 lira, yeni türlerde su ürünleri üretimi yapan yetiştiricilere 1 lira, midye üretimi yapan yetiştiricilere 0,05 lira, kapalı sistemde üretim yapan yetiştiricilere mevcut birim fiyatına ilaveten 0,50 lira, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalık ve salmo cinsi diğer alabalık türlerinin yetiştiriciliğini yapan üreticilerimize ilave 25 kuruş destekleme ödemesi yapacağız. Balık tanıma kartı desteğini de yüzde 50 artırarak adet başına 3 kuruşa yükselttik."

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba su ürünleri

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