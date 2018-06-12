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Su ürünleri üretimi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Su ürünleri üretimi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 630 bin 820 ton oldu

Türkiye'de su ürünleri üretimi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artışla 630 bin 820 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 630 bin 820 ton oldu. Üretimin yüzde 42,8'ini deniz balıkları, yüzde 8,3'ünü diğer deniz ürünleri, yüzde 5,1'ini iç su ürünleri ve yüzde 43,8'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı, söz konusu dönemde yüzde 5,7, yetiştiricilik üretimi yüzde 9,1 arttı. Avcılıkla yapılan üretim 354 bin 318 ton, yetiştiricilik üretimi 276 bin 502 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarken, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 5,1 azaldı.

- Balık tüketimi arttı

Yetiştiricilik üretiminin yüzde 37,6'sı iç sularda, yüzde 62,4'ü denizlerde gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığıyla yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 49 ile Doğu Karadeniz alırken, bu bölgeyi yüzde 24,2 ile Batı Karadeniz, yüzde 14,8 ile Ege, yüzde 7,7 ile Marmara ve yüzde 4,3 ile Akdeniz bölgeleri izledi.

Kişi başına ortalama balık tüketimi geçen yıl bir önceki döneme göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Kişi başına ortalama balık tüketimi 2016 yılında 5,45 kilogram olarak gerçekleşirken, 2017 yılında yüzde 0,7 artarak 5,49 kilogram olarak hesaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
su ürünleri üretimi TÜİK

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