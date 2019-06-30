Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri üretiminin avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere iki kategoride yapıldığını söyledi.

Türkiye'de yapılan üretimlere bakıldığında 2018'de yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirten Pakdemirli, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu kapsamda toplam üretimin yüzde 35,3'ünün deniz balıkları avcılığı, yüzde 9,9'unun diğer deniz ürünleri avcılığı, yüzde 4,8'inin iç su ürünleri avcılığı ve yüzde 50'sinin ise yetiştiricilik ürünlerinden oluştuğunu kaydetti.