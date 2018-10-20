FİNANS

Su ürünlerinde ABD'ye 100 milyon dolarlık ihracat hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan: - "Turkish Cargo'nun ABD’ye sefer sayılarını artırması sonrası bu ülkeye hava kargo ile ihracatımız 9 yılda 115 kat artarak 35 milyon dolar seviyesine çıktı. Kısa vadede 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ABD'ye kısa vadede 100 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, "ABD Türk Su Ürünleri Günleri" isimli Türkiye Tanıtım Grubu Projesi kapsamında 21-23 Ekim'de New York'ta düzenlenecek 13. International StarChef Congress Etkinliği'nde tanıtım gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, ünlü Türk Şef Maksut Aşkar, Türk balıkları ile 45 dakikalık "Turkish Heritage and the Art of Taste - Türk Mirası ve Lezzet Sanatı" şovu yapacak.

Türk Şef Özlem Oğuzcan Cranston da levrek ve çipurası ile hazırladığı menüleri katılımcılara ikram edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 10 yılı aşkın süredir Boston'da düzenlenen su ürünleri fuarına katıldıklarını ve tanıtım yaptıklarını, pazarda daha fazla yer edinmek adına farklı bir etkinlik olan StarChef Congress’e de katılma kararı aldıklarını kaydetti.

Türkiye’den Amerika'ya su ürünleri ihracatının 2008 yılında 300 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Kızıltan, açıklamasında "Turkish Cargo'nun ABD’ye sefer sayılarını artırması sonrası bu ülkeye hava kargo ile ihracatımız 9 yılda 115 kat artarak 35 milyon dolar seviyesine çıktı. Kısa vadede 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

PARTNERRevani tatlısı nasıl yapılır?Revani tatlısı nasıl yapılır?
Pamukta verim düştü, üretici zordaPamukta verim düştü, üretici zorda
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a TÖSHİD ziyaretiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a TÖSHİD ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ihracat su ürünleri

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

iPhone 8 ’de dev indirim

iPhone 8 ’de dev indirim

Konkordatoya inceleme geliyor

Konkordatoya inceleme geliyor

Türklerden vize istemeyen ülkeler

Türklerden vize istemeyen ülkeler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukta verim düştü, üretici zorda

Pamukta verim düştü, üretici zorda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a TÖSHİD ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a TÖSHİD ziyareti

Gül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira oldu

Gül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira oldu

Enflasyonla mücadeleye Van YYÜ'den destek

Enflasyonla mücadeleye Van YYÜ'den destek

Limana tekneler dolusu palamutla döndüler

Limana tekneler dolusu palamutla döndüler

Enflasyonla mücadeleye Onur Air’den de destek geldi

Enflasyonla mücadeleye Onur Air’den de destek geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.