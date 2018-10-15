"Su ürünlerinden daha çok yararlanılması kaçınılmaz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, dünyada artan nüfus nedeniyle besin maddelerine ihtiyacın su ürünlerinden daha çok yararlanılmasını kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonunun (CACFish) altıncı birleşimi İzmir'de yapıldı.

Açılışta konuşan Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının tek bir çatıda birleştirildiğini hatırlatarak, bu iki büyük bakanlığın bir çatıda birleştirilmesinin birçok avantajının yanında su ürünleri sektörü için de yasal düzenlemeler ve teknik kapasite geliştirilmesi bakımından önemli arz ettiğini belirtti.

Su ürünlerinin insan sağlığına katkısı, istihdam imkanı sağlaması ve yüksek katma değeriyle ülke ekonomilerinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Atalay, su ürünlerinin insanoğlunun tarih sahnesine çıkışından bu yana en önemli besin maddelerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü anlattı.