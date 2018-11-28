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Su ve meyve suyunda 300 milyon dolar ihracat hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Türk meyve suyu ihracatçıları, bir başarı hikayesine imza attı"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve suyu ve su ihracatında yıl sonunda 300 milyon doları aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada 2018 yılı 10 aylık döneminde Türkiye'nin meyve suyu ihracatının yüzde 32 artışla 168 milyon dolardan 222,5 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Su ihracatında da 54 milyon dolarlık seviyenin yakalandığını bildiren Uçak, iki ürün grubunda 152 ülkeye toplam 276,5 milyon dolar ihracat yapıldığını, yıl sonunda bunun 300 milyon doları geçmesini beklediklerini kaydetti.

Uçak, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Türk meyve suyu ihracatçıları, bir başarı hikayesine imza attı. Elma suyundan kiraz suyuna çeşit çeşit meyve sularını dünyanın tüm coğrafyalarında pazara sunduk. İhracatta ABD 50 milyon dolarla ilk sırada yer alırken Hollanda, İtalya, Almanya ve İngiltere en önemli pazarlar oldu. 2019 yılında meyve suyu ihracatımızdaki artış trendinin devamını bekliyoruz.

Su ihracatında da ilk sırayı 12 milyon dolarla İngiltere alırken Almanya 10 milyon dolarlık Türk suyu tercih etti. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan da en faza su gönderilen ülkeler arasında yer aldı."

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ihracat meyve suyu

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