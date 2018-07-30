Subaru XV sanat eserine dönüştürüldü

İSTANBUL (AA) - Subaru XV, ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu tarafından sanat eserine dönüştürüldü.

Subaru tarafından yapılan açıklamaya göre, "tabiat, bağ, sanat harmonisi" mottosuyla düzenlenen II. Uluslararası Chateau Kalpak Sanat Festivali kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 sanatçı 1 hafta boyunca eserlerini hayata geçirdi.

Bu kapsamda Subaru XV'nin dış yüzeyi, orijinal boyası zarar görmeyecek şekilde özel bir malzemeyle kaplandı. Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu da aracın dış yüzeyini tuval olarak kullanarak bir sanat eseri yarattı. Subaru XV, etkinlik sonrasında markanın satış noktalarında (showroom) sergilenecek.

Sanatseverler ayrıca, festival kapsamında oluşturulan off-road parkurunda Subaru'nun Outback, Forester ve XV modellerinin yüksek arazi yeteneğini test etme şansı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cebrailoğlu, "Dışa vurumcu tarzımın ve sanatımın ritmik hareketlerinin Subaru XV ile uyum gösterdiğine inanıyorum. Subaru XV’nin çok yönlülüğü, maceracı yanı ve cesur tasarımının sanat anlayışımla bir araya gelmesiyle bu benzersiz eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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- Subaru XV

Subaru Global Platform üzerine geliştirilen ve Subaru'nun Türkiye'deki SUV ailesinin en genç üyesi olan Subaru XV modeli, hem zorlu yol koşullarında hem de şehir içinde güvenle ilerlemek isteyenlere hitap ediyor.

Kompakt gövde ile sağlam ve sportif tasarımı birleştiren orta sınıf SUV Subaru XV, her türlü yol koşulunda üstün performans sağlayarak çok yönlülüğünü gösteriyor.

