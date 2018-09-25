Subaru'dan servis ve bakıma yüzde 15 indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Subaru, model ve yaş kısıtlaması olmadan tüm modellerine uygulanan kampanya kapsamında mekanik yedek parça ve işçiliklerinde yüzde 15 indirim sunuyor.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, model ve yaş kısıtlaması olmadan tüm Subaru modellerine uygulanan kampanya kapsamında, mekanik yedek parça ve işçiliklerinde yüzde 15 indirim sunuluyor. Kampanya bugünden başlayarak, 25 Ekim Perşembe günü akşamında kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında Subaru sahiplerine hem dikdörtgen hem de boyun kullanımı olan çift kullanımlı bir adet Subaru logolu seyahat yastığı hediye edilecek.

