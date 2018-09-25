Subaru'dan servis ve bakıma yüzde 15 indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Subaru, model ve yaş kısıtlaması olmadan tüm modellerine uygulanan kampanya kapsamında mekanik yedek parça ve işçiliklerinde yüzde 15 indirim sunuyor.
Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, model ve yaş kısıtlaması olmadan tüm Subaru modellerine uygulanan kampanya kapsamında, mekanik yedek parça ve işçiliklerinde yüzde 15 indirim sunuluyor. Kampanya bugünden başlayarak, 25 Ekim Perşembe günü akşamında kadar devam edecek.
Kampanya kapsamında Subaru sahiplerine hem dikdörtgen hem de boyun kullanımı olan çift kullanımlı bir adet Subaru logolu seyahat yastığı hediye edilecek.
ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!
Fitch'ten Türk bankalarına uyarı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)
Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor
THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı
Borsa güne yükselişle başladı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum