FİNANS

Subaru'nun yeni nesil EyeSight sistemi, otonom sürüşe imkan tanıyacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Subaru, "Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight" yakın gelecekte karşımıza çıkarak yeni Subaru modellerinde daha etkin bir rol oynayacak

İSTANBUL (AA) - Subaru'nun hedefinin EyeSight teknolojisinin yardımıyla otonom araçlarda maliyeti artırmadan trafik kazası riskini ortadan kaldırmak olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight" yakın gelecekte karşımıza çıkarak yeni Subaru modellerinde daha etkin bir rol oynayacak.

Subaru'nun EyeSight Sistemi markanın Önleyici Güvenlik Felsefesi'nin nihai hedefi olan trafik kazalarını tamamen ortadan kaldırma amacına 2020 yılında çok yaklaşacak. Güvenlik uzmanı marka bu hedefe araç maliyetini artırmadan ulaşmayı hedefliyor.

Subaru ekibinin üzerinde çalıştığı yeni nesil EyeSight sistemi, çok fazla cihaz ve sensör eklemesi yapılmadan otonom sürüşe imkan tanıyacak. Bu sayede otonom sürüş önündeki en önemli dezavantajlardan biri olan maliyet artışının önüne geçilecek.

Güncel EyeSight teknolojisine eklenecek yeni sensörler ve 2 adet radar sayesinde 2020 yılında Seviye 2 otonom sürüş imkanı sunulabilecek.

Geliştirilmekte olan yeni nesil EyeSight, Subaru kullanıcılarının kaza oranını düşürmek adına daha fazla görev üstlenecek. Yeni nesil EyeSight, otomobilin yanından 90 derece açıyla gelen yaya ve bisikletlileri de algılayabilecek. Bu sayede şehir içinde sıklıkla karşılaşılan kazalara karşı önlem alınmış olacak.

Yağmurlu ve puslu havalarda daha fazla görüş kabiliyeti sunacak olan yeni nesil EyeSight sürüşe daha fazla destek olacak. Yeni nesil EyeSight sayesinde otomobil otomatik şerit değiştirebilecek, virajlarda dönüş açısına göre hız düşürecek ve en silik yol çizgilerini bile algılayarak aracın düz bir çizgide yol almasını sağlayacak.

Subaru'nun yeni nesil EyeSight teknolojisi ile hedefi trafik kazalarını yakın gelecekte ortadan kaldırmak.

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- Subaru sürücüyü gözünden tanıyacak

Açıklamaya göre, orta konsolun üstüne yerleştirilecek infrared LED ve infrared kamera sayesinde araç sürücüyü gözünden sürekli takip ederek ve kaza ihtimallerini anlayarak uyarılarda bulunacak. Bu kameralar ayrıca otomobilin kişiselleştirilmesinde de rol oynayacak. Sürücü otomobile oturduğu anda kameralar sürücüyü gözünden tanıyıp sürücünün daha önce hafızaya aldığı koltuk ve ayna ayarı, sürüş modu gibi tercihlerini de otomatik olarak devreye sokacak.

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