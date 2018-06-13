Subaru'nun yeni nesil EyeSight sistemi, otonom sürüşe imkan tanıyacak

İSTANBUL (AA) - Subaru'nun hedefinin EyeSight teknolojisinin yardımıyla otonom araçlarda maliyeti artırmadan trafik kazası riskini ortadan kaldırmak olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight" yakın gelecekte karşımıza çıkarak yeni Subaru modellerinde daha etkin bir rol oynayacak.

Subaru'nun EyeSight Sistemi markanın Önleyici Güvenlik Felsefesi'nin nihai hedefi olan trafik kazalarını tamamen ortadan kaldırma amacına 2020 yılında çok yaklaşacak. Güvenlik uzmanı marka bu hedefe araç maliyetini artırmadan ulaşmayı hedefliyor.

Subaru ekibinin üzerinde çalıştığı yeni nesil EyeSight sistemi, çok fazla cihaz ve sensör eklemesi yapılmadan otonom sürüşe imkan tanıyacak. Bu sayede otonom sürüş önündeki en önemli dezavantajlardan biri olan maliyet artışının önüne geçilecek.

Güncel EyeSight teknolojisine eklenecek yeni sensörler ve 2 adet radar sayesinde 2020 yılında Seviye 2 otonom sürüş imkanı sunulabilecek.

Geliştirilmekte olan yeni nesil EyeSight, Subaru kullanıcılarının kaza oranını düşürmek adına daha fazla görev üstlenecek. Yeni nesil EyeSight, otomobilin yanından 90 derece açıyla gelen yaya ve bisikletlileri de algılayabilecek. Bu sayede şehir içinde sıklıkla karşılaşılan kazalara karşı önlem alınmış olacak.