Şubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldı

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 düşüşle 751 bin tona geriledi ve iki aylık toplam süt miktarı 1 milyon 559 bin ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında ticari süt işletmelerinin içme sütü üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 düşüşle 128 bin 986 tona geriledi. İnek peyniri üretimi 54 bin 757 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise aynı dönemde yıllık yüzde 67.5 düşüşle 743 tona geriledi.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 1.2 düşüşle 89 bin 116 ton, ayran üretimi de yüzde 1.8 düşüşle 53 bin 527 tona indi.

Ticari süt işletmelerinin topladığı inek sütü yağ oranı Şubat’ta ortalama yüzde 3.5, protein oranı da ortalama yüzde 3.2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.2, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 7.8 azaldı. (Grafik)

