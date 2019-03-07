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Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Ekonomi Gazetecileri Derneği için yapılan araştırmada, şubat ayının ekonomi başlıkları belirlendi.

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

İSTANBUL, (DHA) - Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Ekonomi Gazetecileri Derneği için yapılan araştırmada, şubat ayının ekonomi başlıkları belirlendi. Rapora göre ekonomide öne çıkan başlıklar dolar kuru, ihracat ve vergi oldu. Dolar kuru, 189 bin 725 haberle ay boyunca medyada en çok konuşulan başlık oldu.

Medya Takip Merkezi, şubat ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, özellikle beklentilerin altında gelen şubat ayı enflasyon rakamları sonrası iki yönlü dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, 189 bin 725 haberle ay boyunca medyada en çok konuşulan başlık oldu. Şubat ayının öne çıkan bir diğer başlığı ise ihracattı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre şubat ayında ihracatın yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştığını, bunun Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi. İhracat konusu 99 bin 720 haberde yer alarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ REKLAM VERGİSİ ÖDEYECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık edenlere vergi uygulaması ile ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın, yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca yüzde 15, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesi gereği yüzde 0, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca yüzde 15 vergi kesintisi yapılmasına karar verildi. Bildirinin reklam hizmeti verilmesine aracılık edenler ibaresi ile sosyal medya fenomenleri ve dolaylı olarak reklamlarını kendi hesaplarında yayınlayan kişileri kapsaması, yeni tartışmaları beraberinde getirdi. MTM’nin medya araştırmasına göre vergi hakkında medyada toplam 86 bin 237 haberin bulunduğu tespit edildi.

İSTİHDAMDA SEFERBERLİK BAŞLATILIYOR

TÜİK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde İstatistiklerle Kadın, 2018 verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'ini oluşturan kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az olduğu görüldü. Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaşta istihdam edilenlerin oranı erkeklerde yüzde 65.6 iken kadınlarda ise yüzde 28.9 olarak açıklandı. TÜİK verileri, kadınların yüzde 56.1 ile en fazla hizmet sektöründe istihdam edildiğini gösterdi.

İSTİHDAM 83 BİN HABERE KONU OLDU

İstihdam, ekonominin kilit konularından biri olmayı sürdürürken, hükümet ve iş dünyası "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla istihdamda yeni bir seferberlik kampanyası başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Türkiye, ekonomide yeni bir hikâye yazmaya başlamıştır. Kimsenin endişesi olmasın, nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkmış olacak" dedi. İstihdamın nisanda geleceği nokta merak edilirken, istihdamın medyada şubat ayında toplam 83 bin 181 habere konu olduğu belirlendi.

ENFLASYON RAKAMLARINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında enflasyon beklentilerin altında yüzde 0,16 artış olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da 0,68 puanlık azalışla son 6 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 19,67'ye geriledi. Son 10 yılın en düşük ikinci şubat ayı aylık enflasyonu görülmesiyle beraber enflasyon konusu tüm mecralarda toplam 45 bin 330 habere yansıdı.

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

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