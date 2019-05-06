FİNANS

Suçlulara "yapay zeka" merceği

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka katkılı uygulama "JADU" ile suçlular daha hızlı tespit edilecek - JEMUS Şube Müdürü Jandarma Muhabere Yarbay Hasan Mutlu: - "Yapay zeka programımız, personelimizin olaylara doğru şekilde, daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak"

MUSTAFA ÇALKAYA - Yapay zekayla geliştirilen sistem ve uygulamaların kullanım alanı giderek yaygınlaşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı da milli imkanlarla geliştirdiği yapay zeka katkılı Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) ile suçluların tespitini daha hızlı yapabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Şube Müdürü Muhabere Yarbay Hasan Mutlu, AA muhabirine, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) gösterime sunulan JADU'yu anlattı.

Tamamen milli imkanlarla geliştirilen ve dünyada örnek niteliğinde olan uygulamada yapay zeka yüz tanıma, derin öğrenme ve yapay sinir ağları gibi çeşitli metotları kullandıklarını belirten Mutlu, uygulamayla suç ve suçluyla mücadeleyi hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Mutlu, JADU'nun kullanımı için duygu, yaş ve cinsiyet analizi modülü (DUYCAM) geliştirdiklerine işaret ederek, "Buradaki uygulamamız duygu, yaş, cinsiyet tahmini yaptığımız bir yapay zeka uygulaması. Bu bize yaşına ve cinsiyetine göre görüntülenen, analiz edilen kayıp şahsın bulunması için yardımcı olacak. Modül, herhangi bir toplumsal olayda, farklı duygulara sahip kişilerin, olayı yöneten veya olaya hatayla karışmış muhtemel şahısların bulunmasını sağlayabilecek." dedi.

- Bilgiler jandarmanın kulaklığına iletilecek

DUYCAM ile taranan kişiler hakkındaki bilgilerin jandarma personelinin kulaklığına iletileceğini anlatan Mutlu, uygulamada el hareketiyle fotoğraf çekebilme gibi özelliklerin de bulunduğunu bildirdi.

Mutlu, JADU'nun işleyişini şöyle anlattı:

"Devriye personelimizin üstündeki kameranın gördüğü alan otomatik olarak incelenecek. Bu incelemeden çıkan alarmları anında, 'Dikkat aranan şahıs', 'Şu an konuştuğunuz şahıs', 'Gitgide kızgınlaşıyor', 'Panik halinde bir vatandaşımız var, ona yardımcı olunuz' gibi ikazlarla devriye personelimize dağıtacağımız kulaklıklara ileteceğiz. Yapay zeka programımız, personelimizin olaylara doğru şekilde, daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak. Bu sayede veri tabanına 'aranan' veya 'suça karışmış kişi' olarak kaydedilen şahısların normal vatandaştan daha hızlı ayırt edilmesi ve doğru kişinin kimliğinin sorgulanması sağlanacak. Diğer vatandaşlarımız rahatsız olmadan, bir an önce asayiş uygulamalarından geçerek yollarına devam edebilecek."

Mutlu, sistemin kısa süre içinde kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

- Yüzlerin sayısal iz bilgileri karşılaştırılıyor

Jandarma Genel Komutanlığı Danışmanı ve Turk AI Yapay Zeka Bilişim ve Yazılım Sistemleri AŞ Genel Müdürü Barış Ünver de JADU ile güvenlik güçlerinin suçluları teşhisinde yapay zekanın kullanımının arttığını belirterek, "Sistem yüz tanıma yapıyor çünkü suçlular çoğu zaman sahte kimliklerle geziyor. Kullandığımız yüz tanımayla yüzlerin sayısal iz bilgisini çıkarıp, kendi veri tabanımızla karşılaştırarak bu kişilerin aranıp aranmadığını anlıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Ünver IDEF'19 JADU Jandarma Genel Komutanlığı JEMUS

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