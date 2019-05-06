MUSTAFA ÇALKAYA - Yapay zekayla geliştirilen sistem ve uygulamaların kullanım alanı giderek yaygınlaşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı da milli imkanlarla geliştirdiği yapay zeka katkılı Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) ile suçluların tespitini daha hızlı yapabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Şube Müdürü Muhabere Yarbay Hasan Mutlu, AA muhabirine, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) gösterime sunulan JADU'yu anlattı.

Tamamen milli imkanlarla geliştirilen ve dünyada örnek niteliğinde olan uygulamada yapay zeka yüz tanıma, derin öğrenme ve yapay sinir ağları gibi çeşitli metotları kullandıklarını belirten Mutlu, uygulamayla suç ve suçluyla mücadeleyi hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Mutlu, JADU'nun kullanımı için duygu, yaş ve cinsiyet analizi modülü (DUYCAM) geliştirdiklerine işaret ederek, "Buradaki uygulamamız duygu, yaş, cinsiyet tahmini yaptığımız bir yapay zeka uygulaması. Bu bize yaşına ve cinsiyetine göre görüntülenen, analiz edilen kayıp şahsın bulunması için yardımcı olacak. Modül, herhangi bir toplumsal olayda, farklı duygulara sahip kişilerin, olayı yöneten veya olaya hatayla karışmış muhtemel şahısların bulunmasını sağlayabilecek." dedi.