FİNANS

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi İldeniz Köprülü (39), 300 bin TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi İldeniz Köprülü (39), 300 bin TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Köprülü, toprakta 50 ile 70 gün arasında yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde ürettiğini söyledi. İnegöl'de reklamcılık işiyle uğraşan İldeniz Köprülü (30), geçtiğimiz yıllarda çiftçilik yapmaya karar verip, işini bıraktı. Daha sonra yaptığı araştırmalarla 300 bin TL'lik yatırım yapan Köprülü, toprak kullanmadan, suda marul yetiştirmeye başladı. 50 ile 70 gün arasında toprakta yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde yetiştiren Köprülü, üretiminin 3 kat daha fazla olduğunu belirterek, ''Bir hayalim vardı, 'emekli olduğumda toprakla, üretimle uğraşalım' diyordum. 'Neden öteleyeyim' deyip bu işe girmiş olduk. Buradaki tesisimiz toplamda bin 200 metrekare kapalı alana sahip. 21 bin marul üretimi yapılabiliyor" dedi. Her 10- 15 günde 7 bin marul hasadı yapıyoruz. 12 ayda toplamda 36 kez hasat yapıyoruz. Aylık 21 bin marul hasadı yaparsak yılda 252 bin marul hasadı yapabiliriz'' diye konuştu.

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