Sudan ile ticarette yeni dönem

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan ile imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke arasında ticarette yeni bir dönem başladığını belirterek, "Anlaşmanın hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırmaktır." dedi.

Zeybekci, Türkiye Sudan Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Arapça nüshasının imzalanması dolayısıyla Bakanlıkta, Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla teknik bölümlerin tamamlandığını belirten Zeybekci, onay süreçlerine geçildiğini söyledi.

Zeybekci, iki ülke arasında dostane ilişkileri somut iş birliğine dönüştürecek adımlar attıklarını ifade ederek, "Bunların en önemlisi de bu anlaşma. Hem ikili ticaretimizde hem de yatırımımız da sıçrama yaşatacak bu anlaşmayı imzalamaktan son derce mutluyum." diye konuştu.

Söz konusu anlaşmanın TBMM'den onay aşaması sürecini hemen başlatacaklarının altını çizen Zeybekci, Sudanlı yetkililerin de onay aşamasını başlatmalarını beklediklerini aktardı.