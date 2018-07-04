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Sudan ile ticarette yeni dönem

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Sudan ve Türkiye arasında ticarette yeni bir dönem başladı" - "Anlaşmanın hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırmak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan ile imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke arasında ticarette yeni bir dönem başladığını belirterek, "Anlaşmanın hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırmaktır." dedi.

Zeybekci, Türkiye Sudan Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Arapça nüshasının imzalanması dolayısıyla Bakanlıkta, Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla teknik bölümlerin tamamlandığını belirten Zeybekci, onay süreçlerine geçildiğini söyledi.

Zeybekci, iki ülke arasında dostane ilişkileri somut iş birliğine dönüştürecek adımlar attıklarını ifade ederek, "Bunların en önemlisi de bu anlaşma. Hem ikili ticaretimizde hem de yatırımımız da sıçrama yaşatacak bu anlaşmayı imzalamaktan son derce mutluyum." diye konuştu.

Söz konusu anlaşmanın TBMM'den onay aşaması sürecini hemen başlatacaklarının altını çizen Zeybekci, Sudanlı yetkililerin de onay aşamasını başlatmalarını beklediklerini aktardı.

Zeybekci, anlaşmayla Sudan ve Türkiye arasında ticarette yeni bir dönem başladığına işaret ederek, "Sudan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2002'de 70 milyon dolardan 2017'de 480 milyon dolar seviyesine geldi. Anlaşmanın hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırmaktır. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, her şartta Sudan'ın yanında olmaya kararındayız." dedi.

- "Özel ortaklık alanları belirlenecek"

Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali de söz konusu anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe girmesi için gayret edeceklerini belirterek, "Ekim 2018'de, bu anlaşmanın tamamen Sudan ulusal meclisinden geçeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra iki ülke arasında ihtisaslaşmış teknik komitelerin kurulmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Elsir Ali, söz konusu komiteler sayesinde ortak alanların belirleneceğini anlattı. Elsir Ali, Türk özel sektörüyle de yakın iş birliği içinde olmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından anlaşma imzalandı.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Ekonomik ortaklık anlaşması Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali

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