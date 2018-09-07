Sudan'a tarımsal yatırımlar başlıyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılacak Sudan'daki tarım arazisinde, iklimsel nedenlerle Türkiye'de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini bildirdi. Pakdemirli, AA muhabirine, 9-11 Eylül'de Sudan'a gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sudan ziyaretine, bu ülkede tarımsal yatırım yapabilecek özel sektör temsilcilerinin de eşlik edeceğini aktaran Pakdemirli, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, başbakan ve bakanlarla üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti. Pakdemirli, Sudan'da Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılacak 780 bin 500 hektar tarım arazisinin ve ülkedeki tarımsal yatırım potansiyelinin Türk iş adamlarına tanıtılmasının ve ortaklıklar kurulmasının yanı sıra, yatırımlarının başlatılması konusunda görüşmelerde bulunulacağının altını çizerek, söz konusu tarım arazisinde gerçekleştirilecek projeye ilişkin bilgi verdi.

Proje kapsamında Sudan ekolojisinde üretilebilecek ve iklimsel nedenlerle Türkiye'de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini anlatan Pakdemirli, "Başta tekstil sanayisi olmak üzere Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu ham madde tedariki garanti altına alınacak ve işlenmiş tarımsal ürünler ve tarımsal üretim girdileri ile ihracat artırılacak." diye konuştu. Pakdemirli, Sudan'da özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarda tarımsal üretim girdilerinin büyük ölçüde Türkiye’den karşılanacağına dikkati çekerek, böylelikle ihracatın artırılacağını ve söz konusu sektörlerin gelişme göstereceğini vurguladı. Proje kapsamında üretilecek ürünlerin ağırlıklı olarak üçüncü ülkelere ihraç edileceğini belirten Pakdemirli, "Projeyle her iki ülkede istihdam artışına ve Türkiye'nin tarımsal stratejisine uygun büyük ölçekli tarım şirketlerinin oluşmasına katkı sağlanacak." ifadesini kullandı. - Erdoğan'ın ziyareti iş birliği sürecine ivme kazandırdı