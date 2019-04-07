Sudan'daki demir yolu hattına Türkiye imzası

RAYSİMAŞ'ın, kamu ve özel sektör dinamiklerini birleştiren yeni nesil devlet şirketi olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Bıyık, bünyesinde altyapı, üstyapı, ürün geliştirme ve yazılım mühendisliği, demir yolu sertifikasyonu ile enerji, satış ve pazarlama birimlerini bulundurduğunu bildirdi.

Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın demir yolu mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türksat AŞ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakiyle kurulan RAYSİMAŞ'ın geçen yıl şubat ayında faaliyete geçtiğini anlattı.

Demir yolu yük taşımacılığını artırmaya yönelik proje ve mühendislik hizmetleri de verdiklerini belirten Bıyık, "Sudan'da liman bağlantısını sağlayacak Sallom-Sevakin-Sheikİbrahim demir yolu hattının fizibilite etüd, projelendirme ve yapım müşavirliği işini aldık. Sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlayacağız. Aynı minvalde ilişkilerimiz Uganda, Fas, Rusya, Sırbistan ve Hırvatistan ile gelişerek devam etmekte." diye konuştu.

- "Bilgi ve tecrübelerimizi ürüne dönüştürüyoruz"

Bıyık, müşteri istek ve beklentilerini maksimum seviyede karşılamayı hedeflediklerini ve bu kapsamda birçok projeye imza attıklarını kaydetti.

Ürün geliştirme departmanlarının, seçkin mühendis kadrosuyla demir yolu sektörüne araç tasarımı ve analizi yaptığını vurgulayan Bıyık, bilgi ve tecrübelerini ürüne dönüştürdüklerini bildirdi.

Bıyık, Türkiye'nin ilk hem manuel hem de otomatik ölçüm yapabilen ray ölçüm cihazını (T-RAY) ürettiklerini ve hizmete sunduklarını belirterek, "Bu aracın tasarımı ve yazılımı tamamen Türk mühendislerince yapıldı. Bu araç sayesinde şu ana dek ithal olarak karşılanan demir yolu ölçüm aracı ihtiyacı artık sonlanacak. Tabii ki bu daha başlangıç. Bu aracın daha yüksek donanımlı versiyonları da yolda. Uluslararası pazardan da büyük ilgi gören cihaz için 3 ülkeden toplamda 31 sipariş var, bu siparişler değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.