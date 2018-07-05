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Sudan'dan Eskişehirli sanayicilere iş birliği çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

Sudan Ticaret Bakanı Hatim el-Sir Ali: - "Eskişehirli yatırımcılara ve sanayicilere, Sudan ve Eskişehir arasındaki ticaretin gelişmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız"

ESKİŞEHİR (AA) - Sudan Ticaret Bakanı Hatim el-Sir Ali, Sudan ve Eskişehir arasındaki ticaretin gelişmesi için kentteki yatırımcı ve sanayicilere her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatim el-Sir Ali, ESO'yu ziyaret etti.

Ali, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'deki sanayicilerin ürünlerini Sudan'da düzenleyecekleri bir organizasyonda sergilemek istediklerini belirterek, "Sizin üretim kabiliyetiniz, teknolojiniz ve yatırımlarınız var. Bizim de ham madde kaynaklarımız bulunuyor. İki ülke arasındaki üretim köprülerini kurmak için buradayız. Eskişehirli yatırımcılara ve sanayicilere, Sudan ve Eskişehir arasındaki ticaretin gelişmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani de ülkesinin Afrika ve Ortadoğu'nun kalbinde bulunması dolayısıyla stratejik bir lokasyon olduğunu vurgulayarak, Eskişehir'deki sanayicilerle iş birliğini yapmak istediklerini kaydetti.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da Sudan ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek bir organizasyonda Eskişehir'in markalarını tanıtabileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından ESO üyesi firmalar, faaliyetleri hakkında Sudanlı yetkililere bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir sudan ticaret

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