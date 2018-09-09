Sudan'dan Türk yatırımcılara çağrı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünyanın en bereketli topraklarına sahip Sudan ile tarımsal verimliliği artırma noktasında iş birliği fırsatları olduğunu düşünüyor ve 2014 yılında imzalamış olduğumuz çerçeve anlaşması kapsamında büyük bir ortak tarım projesi yürütülmesi için çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz." dedi. Pakdemirli, Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman Er-Rikabi başkanlığında, Sudanlı bakanlardan oluşan bir heyetle görüştü. Dost ve kardeş iki ülke temsilcilerinin bir araya gelmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakdemirli, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten ilk devlet başkanlarından birinin Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir olduğunu vurguladı. Pakdemirli, Sudan hükümetinin bir destek mesajı yayımladığını belirterek, "Sudan halkı sokak gösterileri ve mitingler organize ederek ülkemize desteklerini ortaya koymuşlardır. Sudan hükümeti, FETÖ/PDY terör örgütünün Sudan'daki faaliyetlerinin çökertilmesine yönelik de dayanışma ve iş birliği göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Sudan'a Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Pakdemirli, gerçekleştirilen toplantılarla iki ülke arasındaki dış ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra tarımsal yatırım alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesine de önemli katkılar sağlanacağını söyledi. Pakdemirli, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için çabaların artırılması gerektiğine işaret ederek, "Özel sektörlerimizin temaslarının ve iş birliğinin geliştirilmesini ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi noktasında değerli görüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Sudan'ın Afrika'daki kapsamlı ilişki ve iş birliğine sahip olunan en önemli ülkelerden biri olduğuna değinen Pakdemirli, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 481 milyon dolar civarında olduğunu ve bunun iki ülke potansiyelinin çok altında kaldığını bildirdi. Pakdemirli, iki ülke iş adamlarına ticaret hacminin artırılması çağrısı yaptı. - "Vakit ekim vakti, vakit hasat vaktidir" Bekir Pakdemirli, Türk iş adamlarını, Sudan'daki yatırım olanakları ve ekonomik potansiyeli değerlendirmeleri için özendirdiklerini belirterek, Sudan ile iş birliği yapılabilecek ulaştırma, enerji, sulama ve hayvancılık gibi birçok alan olduğunu anlattı.

Türkiye’nin önemli bir tarım ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Tarımda bilgi, tecrübe, donanım ve teknoloji konularında çok iyi konumdayız. Sudan’ın engin ve bereketli tarım arazilerini kazan-kazan esasıyla, Sudanlıların daha fazla istifadesine sunmak refah ve zenginlik üretme noktasında birlikte çalışmak için fırsatlar bulunmaktadır. Dünyanın en bereketli topraklarına sahip Sudan ile tarımsal verimliliği artırma noktasında işbirliği fırsatları olduğunu düşünüyor ve 2014 yılında imzalamış olduğumuz çerçeve anlaşması kapsamında büyük bir ortak tarım projesi yürütülmesi için çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Vakit ekim vakti, vakit hasat vaktidir." - "Sudan'da yatırımlarınızı artırın" Sudan Maliye Bakanı Rikabi de Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda Müslümanlara destek olduğunun altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. İki hükümetin ekonomik alanda ortakların kurulması ve var olan imkanlardan en iyi şekilde yararlanması için çabalar gösterdiğini aktaran Rikabi, "Burada her iki ülke arasında protokoller imzalanması ve uygulanması için güzel bir mekanizmanın oluşturulması hedefleniyor. Önümüze çıkan engelleri de nasıl aşacağımız konusunda biraz daha çaba harcamalıyız ki önümüzdeki dönemin parıltılarını şimdiden ortaya çıkartalım." değerlendirmesinde bulundu.

Rikabi, Türk bankalarıyla bir portföy oluşturulması ve sudanın ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, Sudan'da üretimin ve üretkenliğin artırılarak ihracatın destekleneceğini söyledi. Türk firmalarının yenilenebilir enerji konusunda da Sudan'a yatırım yapacağına değinen Rikabi, "Sudan'da elektrik ihtiyacı var çünkü ne kadar enerji üretebilirsek tarımda da o kadar verimli hale geleceğiz." diye konuştu. Rikabi, Türkiye'nin ekonomik alandaki tecrübelerini kendilerine aktarmak istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sudana gelişiniz, ekonomimize büyük katkı sağlayacak. Özel sektör ve Sudan hükümeti bir anlaşmaya varabilirsek Sudan’ın kaynaklarından yarar sağlayacağız. Yatırımların ve ticaret hacminin artmasını arzu etmekteyiz. Sudan'da özellikle tarımsal üretim ve hayvancılık açısından çok büyük fırsatlar var. Bu yatırımlar için Sudan hükümeti olarak var gücümüzle çalışacağız. Sorunlar varsa bunları kolaylaştırıp Türk yatırımcıların önünü açacağız. Türk iş adamlarına sesleniyorum: Sudan’da yatırımlarınızı artırın.“

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