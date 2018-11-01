FİNANS

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Kordofani, Denizli'de

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 19:35 | Son Güncelleme

Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani: - "Türkiye ile ilişkilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Sudan'a geçen aralık ayında yaptığı ziyaretinin ardından gelişti"

DENİZLİ (AA) - Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani, "Türkiye ile ilişkilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Sudan'a geçen aralık ayında yaptığı ziyaretinin ardından gelişti." dedi.

Büyükelçi Kordofani, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili'yi ziyaret etti. Daha sonra borsasnın toplantı salonunda iş adamlarıyla bir araya gelen Kordofani, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında 70'ten fazla anlaşma yaptıklarını hatırlattı.

Türkiye ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin çok uzun tarihlere dayandığını belirten Kordofani, "Türkiye ile Osmanlı döneminden kalma tarihi ve kültürel ilişkilerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Sudan'a geçen aralık ayında yaptığı ziyaretinin ardından gelişti. Ziyaretinde, iki cumhurbaşkanı arasında stratejik ortaklıklar anlaşması yapıldı." diye konuştu.

Kordofani, gelecek toplantının aralıkta yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu toplantının içeriği tüm alanlarda olacak. Bilindiği üzere Sudan'da ham madde çok mevcut. Dünyada da az olan bir şey. Sudan'da tarım, hayvancılık, gaz, petrol gibi tüm alanlarda her şey mevcut. Sudan'da su, yiyecek ve enerji sorununa çözüm var. Hala kullanılmamış halde mevcuttur. O yüzden her iki ülkeyle stratejik anlaşmalar yapılabilmesi için sahip olunan avantajların kullanılması gerekmektedir."

Ziraat, Aktif ve Albaraka Türk bankalarının Sudan'da birer şube açacağını aktaran Kordofani, yetkililerle görüşmelerin neredeyse tamamlandığını anlattı.

Toplantıya, Sudan Kuzey Kordofan Eyaleti Valisi Ahmed Muhammed Harun, Sudanlı iş adamları, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve iş adamları katıldı.

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 
Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birdenStevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükelçi sudan ziyaret

En Çok Okunan Haberler

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.