Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Kordofani, Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani, "Türkiye ile ilişkilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Sudan'a geçen aralık ayında yaptığı ziyaretinin ardından gelişti." dedi.

Büyükelçi Kordofani, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili'yi ziyaret etti. Daha sonra borsasnın toplantı salonunda iş adamlarıyla bir araya gelen Kordofani, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında 70'ten fazla anlaşma yaptıklarını hatırlattı.

Türkiye ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin çok uzun tarihlere dayandığını belirten Kordofani, "Türkiye ile Osmanlı döneminden kalma tarihi ve kültürel ilişkilerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Sudan'a geçen aralık ayında yaptığı ziyaretinin ardından gelişti. Ziyaretinde, iki cumhurbaşkanı arasında stratejik ortaklıklar anlaşması yapıldı." diye konuştu.

Kordofani, gelecek toplantının aralıkta yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu toplantının içeriği tüm alanlarda olacak. Bilindiği üzere Sudan'da ham madde çok mevcut. Dünyada da az olan bir şey. Sudan'da tarım, hayvancılık, gaz, petrol gibi tüm alanlarda her şey mevcut. Sudan'da su, yiyecek ve enerji sorununa çözüm var. Hala kullanılmamış halde mevcuttur. O yüzden her iki ülkeyle stratejik anlaşmalar yapılabilmesi için sahip olunan avantajların kullanılması gerekmektedir."

Ziraat, Aktif ve Albaraka Türk bankalarının Sudan'da birer şube açacağını aktaran Kordofani, yetkililerle görüşmelerin neredeyse tamamlandığını anlattı.

Toplantıya, Sudan Kuzey Kordofan Eyaleti Valisi Ahmed Muhammed Harun, Sudanlı iş adamları, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve iş adamları katıldı.

