Şuhut keşkeğine coğrafi işaret belgesi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, coğrafi işaretlerin ülkelerin ekonomik ve bölgesel kalkınması için önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, coğrafi işaretlerden yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor." dedi.

Asan, kurumda düzenlenen "Afyonkarahisar Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sınai mülkiyet alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Coğrafi işaretlerin tescilinden sorumlu kamu kurumu olduklarını anımsatan Asan, "Coğrafi işaretler ülkelerin ekonomik ve bölgesel kalkınmaları için son derece önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandı. AB ülkelerinde, coğrafi işaretlerden yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor." ifadesini kullandı.

Asan, Türkiye'de de coğrafi işaret alanında son iki yılda önemli çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, yöresel değerleri önce tescille koruma altına aldıklarını, daha sonra törenle belgelerini takdim ettiklerini dile getirdi.