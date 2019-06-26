FİNANS

Sulama kanalları GAP'ın verimli arazilerine hayat veriyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: - "Şu ana kadar bölge bin 500 kilometre uzunluğunda ana sulama kanalıyla nakış gibi işlendi" - "GAP'ta şu anda toplam yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzunluğunda ana kanal yapılmasını planlıyoruz. Cizre ve Silopi ovalarına yapılacak kanallar ile 3 bin kilometreden fazla ana kanala ulaşılır"

MEHMET FATİH ASLAN - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bölgeye sulama amaçlı yapılan ve uzunluğu bin 500 kilometreyi aşan ana sulama kanalları tarım arazilerine hayat veriyor.

Bünyesinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali (HES) ve sulama şebekelerinin bulunduğu GAP, enerji yatırımlarının yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde sağladığı sulama yatırımlarıyla da dikkati çekiyor.

Başta su depolama yapıları olan barajların inşa edildiği, hidroelektrik santrallerin kurulduğu projenin ikinci ayağında ise suyun toprakla buluşması için ana sulama kanalları ve şebekeleri tesis ediliyor.

- "Daha yapılacak çok işimiz var"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ana ayaklarından birinin sulama olduğunu söyledi.

Bölgenin verimli topraklarının sulamaya açılmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Karahocagil, şöyle konuştu:

"GAP'ın en büyük amacı barajlarımızda toplanan suyla buradaki güzel, verimli ovaları sulamak. Sulamada hedefimiz bölgedeki ekonomik olarak sulanabilir 1 milyon 60 bin hektar alanın tamamını suyla buluşturmak. Şu ana kadar bölge bin 500 kilometre uzunluğunda ana sulama kanalıyla nakış gibi işlendi. Bölgeye bin 500 kilometre uzunluğunda ana sulama kanalı yapıldı ama tabi daha yapılacak çok işimiz var."

Karahocagil, bölgede şu ana kadar ana kanallar vasıtasıyla sulanan alanın 600 bin hektarı geçtiğini de bildirdi.

Sulama projelerinde hedeflerinin yüzde 53'lük kısmını gerçekleştirdiklerini belirten Karahocagil, 150 bin hektar alanın sulanması için de ana sulama kanallarının inşasının devam ettiğini söyledi.

- "Bir milyon hektar alanı kısa sürede yakalayacağız"

Yürütülen sulama projeleriyle bölgedeki birçok yeri suya kavuşturacaklarını ifade eden Karahocagil, şu bilgileri verdi:

"150 bin hektar arazinin sulanması için de planlama yapıldı. Bu projelerimiz bittiğinde sulamada bir milyon hektar alanı çok kısa sürede yakalayacağız. Sulama projelerimizle Diyarbakır'ın ovaları, Silvan Barajı bitince Silvan ve Bismil ovaları sulanacak, Batman arazilerini sulamaya başladık, Adıyaman'da Koçali Barajı ile 18 bin dekar alan sulanacak. Suruç'ta 700 bin dönüm arazi sulanıyor ve burada çalışmalar yine devam ediyor. Aşağı Mardin Ana Kanalı ile Mardin'in arazileri sulanacak. Burada Derik su depolama alanı inşaatı bitmek üzere. Viranşehir, Ceylanpınar sulamaları yapılıyor. Bütün alanlarımızda çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ekonomik olarak Türkiye için sulanmasında fayda görülen ve sulanmasının anlamlı olduğunu düşündüğüm alanların hemen hemen tamamına girilmiş durumda. Bu açıdan biz GAP'ın gerçekten bölgeyi gıda ve enerji üssü olacağını iddia etmiştik, şimdiden aslında bu hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum."

- "3 bin kilometreyi aşacak"

Karahocagil, ana sulama kanallarının su taşıma kapasitesinin çok yüksek olduğunu dikkati çekerek, "GAP'ta şu anda toplam yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzunluğunda ana kanal yapılmasını planlıyoruz. Cizre ve Silopi ovalarına yapılacak kanallarıyla 3 bin kilometreden fazla ana kanala ulaşılır. Ana kanalda saniyede en az 90 metreküp su geçiyor. Özellikle Mardin ana sulama kanalında 360 metreküp/saniye akıntıya sahip. Kızılırmak Nehri'nin normal halinin saniyede 180 metreküp su akıntısının olduğunu düşününce ana sulama kanallarında çok ciddi bir su akıntısının bulunduğu ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Ana kanalların ekonomiye daha fazla katkı sunması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karahocagil, şunları kaydetti:

"Harran ana sulama kanalı üzerine GAPTAEM ile güneş panelleri kurduk ve güneş enerjisinden elektrik üretimi çalışmamız oldu. Şu anda kanal üzerine döşenen panellerle elektrik üretiyoruz ve burada GAPTAEM deneme alanlarındaki arazilerin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bölgede bu kanallarda yapılabilecek hem elektrik üretimi hem balık üretimi ve farklı faydalar sağlayacak ne varsa ona yönelmemiz lazım. Gerçekten bölge nehirler büyüklüğünde ana kanallarla kaplı. İnşallah ana sulama kanallarının farklı şekillerde ekonomiye katkı sunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil gap Sulama Şanlıurfa tarım

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