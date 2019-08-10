FİNANS

Sulama tesisleri ücret tarifeleri

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

Sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri 30 farklı bitki çeşidi için 17-328 lira arasında değişecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün 2019 yılı sulama ve tahliye tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2019 yılı sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 farklı bitki çeşidi için 17 lira ile 328 lira arasında değişecek. Bin metreküp su ücreti, 26 lira ile 136 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

Tahliye tesisi işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılan parsellere yönelik olacak. Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden belirlenecek.

- İndirimler devam edecek

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Sulamada kullanılmak amacıyla kanallarla su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda, büyüme müddeti boyunca devamlı olarak çiftçilerin kendi ekipmanlarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sistemi dahil), işletme ve bakım ücretinin yüzde 20 indirimli uygulaması da sürecek.

Çiftçilerin büyüme müddeti boyunca devamlı olarak damla sulama sistemiyle suladıkları bitkilere, işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli sağlanmaya devam edilecek.

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