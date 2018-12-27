"Sulamadaki verimlilik, yatırım planları için önemli"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Sulamada sağlanacak verimlilik; içme, kullanma, enerji, sanayi ve çevresel maksatlı su temini ve yatırımların planlanması açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Şanlıurfa'da bir otelde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliği ile GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanım için İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi Çalıştayı düzenlendi.

Dikmen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde havza koruma eylem planları hazırladıklarını söyledi.

Eylem planı sayesinde havzaların koruma altına alınacağını belirten Dikmen, "Ülkemizdeki atık su potansiyelini ortaya koyma ve geri kazanım uygulamalarının havza bazında planlama çalışmaları yürüterek belediyelere, sanayi kuruluşlarına ve diğer tüm paydaşlara bir yol haritası sunmak için gerekli çalışmaları yapmaktayız." dedi.

Dikmen, GAP'ın genel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin geldiğini ifade etti.