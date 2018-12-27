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"Sulamadaki verimlilik, yatırım planları için önemli"

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 20:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen: - Sulamada sağlanacak verimlilik; içme, kullanma, enerji, sanayi ve çevresel maksatlı su temini ve yatırımların planlanması açısından büyük önem taşımaktadır"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Sulamada sağlanacak verimlilik; içme, kullanma, enerji, sanayi ve çevresel maksatlı su temini ve yatırımların planlanması açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Şanlıurfa'da bir otelde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliği ile GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanım için İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi Çalıştayı düzenlendi.

Dikmen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde havza koruma eylem planları hazırladıklarını söyledi.

Eylem planı sayesinde havzaların koruma altına alınacağını belirten Dikmen, "Ülkemizdeki atık su potansiyelini ortaya koyma ve geri kazanım uygulamalarının havza bazında planlama çalışmaları yürüterek belediyelere, sanayi kuruluşlarına ve diğer tüm paydaşlara bir yol haritası sunmak için gerekli çalışmaları yapmaktayız." dedi.

Dikmen, GAP'ın genel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin geldiğini ifade etti.

Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 74'ünün sulamada kullanıldığını kaydeden Dikmen, şöyle devam etti:

"Sulamada sağlanacak verimlilik; içme, kullanma, enerji, sanayi ve çevresel maksatlı su temini ve yatırımların planlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle sulamadan dönen drenaj sularının kalitesinin belirlenmesi, bu suların bulunduğu ortama etkisi ve yeniden sulamada kullanılması seçenekleri karşılaştırılması amacıyla başlatılan proje tamamlanmıştır. GAP bölgesi zengin su kaynakları ve toprak yapısına sahiptir. Ülkemizde ekonomik olarak kullanılabilir arazilerin yaklaşık yüzde 21'i bu bölgede bulunmaktadır. Projenin burada yapılması bu açıdan önem arz etmiştir."

Konuşmaların ardından çalıştay sunumlarla devam etti.

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drenaj suyu su havzası Sulama Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen

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