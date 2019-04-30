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Sultan Abdülhamit'in projesinde sona doğru

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamit döneminden itibaren hayata geçmesi planlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla temeli atılarak yapımına başlanan Filyos Limanı'nın 2020'de bitmesi planlanıyor - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: - "Liman altyapısı 2020 yılı itibarıyla tamamlanacak diye planlandı. Yüzde 70 veya 80 gerçekleşme oranı var. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Limanın tamamlanmasıyla paralel olarak bölgede büyük bir endüstri ile arka tarafında ise serbest bölge planlandı" - "Liman işletmesi ve üst yapısı yap-işlet usulüyle ihale edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Talepliler var. Hangi talepliye hangi kriterlerle tespit ve tercih edileceğini henüz bilmiyoruz" - KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "Üst yapısının bize verilmesini talep ettik. Liman işletmeciliği bizde olsun istedik" - "Hükümetimizin başlayıp da bitirmediği hiçbir iş yok. Bu da bitecektir en kısa zamanda. Karabük de 50 yıllık hayaline kavuşmuş olacaktır"

ZONGULDAK/ FERDİ AKILLI-AHMET ÖZLER - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren uygulamaya konulması beklenen Filyos Projesi kapsamında, Filyos Limanı inşasının 2020'de bitirilmesi hedefleniyor.

Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, 2014 Devlet Yatırım Programı'nda bölgenin yer almasıyla gerçeğe dönüştü.

Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olan ve yıllık 25 milyon ton kapasiteli limana yönelik çalışmaların başlamasıyla Filyos Vadisi'ndeki Karma Endüstri Bölgesi ilan edilen 606 hektar alanda fabrika bacalarının tütmesini sağlayacak yer tahsisinin de hız kazanması bekleniyor.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filyos Limanı inşasının büyük bir hızla devam ettiğini ve limanın Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'in en büyük limanlarında birisi olacağını söyledi.

"Türkiye'nin ve bölgenin on yılları aşan hayaliydi. Bu hayal gerçekleşmek üzere." diyen Bektaş, şöyle devam etti:

"Filyos deyince biz Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) görevli olduğu üç il olan Zonguldak, Karabük ve Bartın'ı hedefleyen bir bölgesel kalkınma projesinin adı. Liman altyapısı 2020 yılı itibarıyla tamamlanacak diye planlandı. Yüzde 70 veya 80 gerçekleşme oranı var. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Limanın tamamlanmasıyla paralel olarak bölgede büyük bir endüstriyle arka tarafında ise serbest bölge planlandı. Bu bölgede limanı besleyecek ve destekleyecek 23 bin dekarlık alan söz konusu. Planlanan endüstri bölgesinde sanayicilerin gelmesini temin etmek üzere ilk görevlendirmede yapıldı. Tosyalı Grubu burada ilk büyük tesis diyebileceğimiz adımları atıyorlar. Endüstri bölgesinin koordinatörlüğünü de üstlenmiş durumdalar. bölgemizin ve ülkemizin on yılları aşan büyük projelerinden birisi olan Filyos Projesi burada büyük bir hızla hayata geçiyor."

Erdoğan Bektaş, Filyos'un üç ilin yanı sıra Konya ile İskenderun'a kadar koridorun limanı olduğuna dikti çekerek, "Liman işletmesi ve üst yapısı yap-işlet usulüyle ihale edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Talepliler var. Hangi talepliye hangi kriterlerle tespit ve tercih edileceğini henüz bilmiyoruz. Muhtemelen liman işletmeciliğini hedef alan bir yapıya limanı vermeyi tasarlıyorlar." diye konuştu.

- Liman işletmesine KARDEMİR talip

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren uygulamaya konulması beklenen ancak 2016 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla temeli atılarak yapımına başlanan Filyos Limanı'nın işletmesine, ülkenin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) talip oldu.

- "50 yıldır hayal ettiğimiz proje"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Filyos Limanı'nın kendileri için çok büyük önem arz ettiğini, olmazsa olmazları arasında bulunduğunu söyledi.

KARDEMİR'in 1937 yılında güvenlik gerekçesiyle denizden içeri inşa edildiğini vurgulayan Güleç, "Günümüz şartlarında bu tür tesisler deniz kenarlarına kuruluyor. İSDEMİR ve ERDEMİR bu durumda. Ark ocaklarının büyük bir çoğunluğu da deniz kenarında. Dünyadaki rakiplerimiz de deniz kenarında limanlarına kavuşmuş. Bizim içeride olmamız lojistik yönünden yılda 70-80 milyon dolar yük getiriyor. Bunu minimize edebilmemiz için bizim de büyük bir limana kavuşmamız gerekiyordu. 50 yıldır hayal ettiğimiz projenin 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla temeli atıldı. Altyapı yatırımı başladı. O günden bu güne çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2020 yılı mayıs ayında tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

- "Yıllık 25 milyon ton kapasite"

KARDEMİR olarak bu limanda mutlaka söz sahibi olmaları gerektiğini belirten Güleç, "Üst yapısının bize verilmesini talep ettik. Liman işletmeciliği bizde olsun istedik. Yıllık 25 milyon ton kapasiteli limanın birinci etabı 12 milyon ton. Bu 12 milyon tonun 8 milyon tonluk yük hacmi KARDEMİR'de. Yani getireceğimiz ham maddeler ve ihraç edeceğimiz ürünleri topladığımızda yılda 8 milyon ton. Oraya bundan daha büyük yük getirecek kimse yok şu anda. Orası bakir bir yer. 1-2 milyon ton da Karabük'teki diğer sanayicilerin ham madde ve ihracatları çıkacaktır. Dolayısıyla 9-10 milyon ton Karabüklülerin. KARDEMİR başka olmak üzere Karabüklülerin bu limanda söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum."

Altyapısıyla üst yapının da başlatılıp paralel ilerlemesi gerektiğini anlatan Güleç, KARDEMİR'in 2020 olmasa bile 2021 yılında dünyadaki rakipleri gibi bir limana kavuşmuş olacağını aktardı.

Güleç, böylece 70-80 milyon dolar olan lojistik giderlerinin 25-30 milyon dolarlara ineceğini belirterek, "Bu durum bize gelecekte rekabet etme imkanı sağlayacak. Önemli bir proje. Yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz. Hükümetimizin başlayıp da bitirmediği hiçbir iş yok. Bu da bitecektir en kısa zamanda. Karabük de 50 yıllık hayaline kavuşmuş olacaktır." dedi.

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2. Abdülhamit Filyos Limanı Filyos Projesi Kamil Güleç KARDEMİR zonguldak

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