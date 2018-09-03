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Sulu tarımla ekonomiye katkı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Sevindik Göleti ve Sulaması inşaatının tamamlandığında ülke ekonomisine 2 milyon 134 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor"

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yapımı devam eden Sevindik Göleti ve Sulaması inşaatının tamamlandığında ülke ekonomisine 2 milyon 134 bin lira katkı sağlaması bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlarla susuz toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve taşkın riskini azaltacak çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği "GÖLSU" projesinden Kastamonu'nun da nasibini aldığını vurgulayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi, ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. "

Açıklamasında İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulaması inşaatındaki çalışmalara da değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda gövde dolguları ve savak kazıları tamamlandı. Beton imalatları devam etmektedir. 14 bin 700 metrelik sulama hattının 14 bin metrelik kısmı ve 120 sanat yapısının 90'ı tamamlandı. Kalan bölümleri en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. İnşaat tamamlandığında göletten 2 bin dekar tarım alanı sulanabilecek."

Sulu tarımın önemine dikkati çeken Aydın, "Sulu tarımla bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 134 bin 209 lira katkı sağlanacak." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Gölet yapımı Kastamonu sulu tarım

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