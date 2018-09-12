Sulu tarımla ekonomiye katkı

ÇORUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorum'da inşa edilen Oğuzlar Barajı'nın tamamlanmasıyla yaklaşık bin 780 dekar arazinin sulanacağı ve ülke ekonomisine de yıllık 1 milyon 300 bin liralık katkı sağlanacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Çorum'a yaptığı yatırımlarla ,verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Çorum'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Göl-Su" projesinden Çorum'un da nasibini aldığını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında, Çorum'da yapımına başlanan Oğuzlar Barajı'nın inşasının devam ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti: