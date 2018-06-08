SunExpress Avrupa uçuşlarına 3 destinasyon eklendi

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yaz sezonunda Antalya'dan Brüksel, Bükreş ve Londra'ya uçuş düzenledi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Antalya'yı hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, 2018 yaz sezonunda Antalya kalkışlı Avrupa uçuşlarına üç yeni destinasyon ekledi.

Mayısta Antalya'dan Avrupa'nın önemli destinasyonları Brüksel ve Bükreş'e direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 15 Haziran itibarıyla Antalya'dan Londra'ya uçmaya başlayacak.

Hem Akdeniz hem de Ege bölgelerine tarifeli seferlerle turist getiren havayolu SunExpress, bu yazın Avrupa'dan Antalya'ya 3 milyondan fazla koltuk arz ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, turizm taşımacılığının önde gelen havayolu olarak, Antalya turizmini desteklemeye ve daha ileriye taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Yaz sezonunda Antalya'ya tarihi bir kapasite sunduklarını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti: