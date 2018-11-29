SunExpress Genel Müdür Yardımcısı: 2019 Türk turizm sektöründe önemli bir yıl olacak

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress’in Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, “2019’da turizmdeki yükselişin hızlanarak süreceğini ön görüyoruz. 2019 yılında Türk turizm sektöründeki gelişmenin ve büyümenin hızlanarak süreceği öngörümüz, plan ve yatırımlarımıza yön veriyor” dedi. SunExpress’in Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, 2019 yılının turizm sektörü konusunda değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki yıl için yapılan rezervasyonların pozitif olduğunu belirten Özen, SunExpress’in Türk turizmi açısından önemli bir rol oynadığının altını çizdi. SunExpress’in 2018 yaz sezonunda sadece Orta Avrupa’dan Türkiye’ye 5 milyondan fazla koltuk arz ettiğini belirten Özen, Türkiye’de 13 şehirden Avrupa’da 32 kente tarifeli direkt seferlerle hava köprüsü kurduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “SunExpress’in hem Türkiye’de hem Almanya’da çok derin kökleri var. Kurulduğumuz günden beri merkezimiz, Türk turizminin başkenti Antalya’yı Avrupa’ya bağlıyoruz. Aynı şekilde aktarma merkezimiz İzmir’i de. Bu çerçeve içerisinde, 2010 yılında Anadolu kentlerini Avrupa’ya tarifeli direkt seferlerle bağlamaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada, her yeni sezonda bu uçuş ağımıza yeni destinasyonlar ekliyoruz. 2018 yaz sezonunda kapasitemizi çok ciddi anlamda artırarak, Anadolu ile Avrupa arasındaki uçuşlarımıza 17 yeni uçuş daha ekledik. Bu büyüme trendi 2018/2019 kış sezonunda da sürüyor; önceki döneme göre yüzde 4’lük kapasite artışımız var.”

SÜPRİZLERLE DOLU BİR YIL OLACAK. Özen, 2011 yılında kurulan SunExpress Almanya ile birlikte, Avrupa’nın önde gelen tatil hava yolu konumunu güçlendirdiğini belirterek, “SunExpress Almanya ile birlikte, Türkiye dışında tatil bölgelerine de uçmaya başladık. Şu anda Almanya’dan Kuzey Afrika, Orta Doğu’daki güneşli tatil bölgelerinin yanı sıra Avrupa’daki, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi tatil bölgelerine uçuyoruz” dedi. Özen, 2019 yaz sezonu uçuşlarını da çok yakında açıklayacaklarını belirterek, “2019 yaz sezonumuz, kapasite artışı ve yeni destinasyonlar gibi sürprizlerle dolu olacak” diye konuştu. UÇAK İÇİ EĞLENCE SİSTEMİNİ YAZ SEZONUNDA Alper Özen, kişiselleştirilmiş hizmetin temel hedefleri olduğunu belirterek, dijitalleşmedeki stratejilerinin de hizmeti mümkün olduğunca kişiselleştirmek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Yeni uçak içi eğlence sistemimiz 2019 yaz sezonundan önce bütün uçaklarımızda hayata geçecek. Artık, misafirlerimiz, kişisel elektronik cihazları (cep telefonu, tablet, laptop) aracılığı ile wifi ağına bağlanarak uçuş süresince gişe rekorları kıran filmleri ve popüler TV programlarını izleme olanağına sahip olacak. Ayrıca yolcular, geniş bir yelpazede sunulan müzik listelerine, gazete ve dergi alternatiflerine, uçuş bilgileri ve seyir haritasına da ulaşabilecek. Yolcular, bu sistem sayesinde seyahat edecekleri destinasyonlara dair keşfedilecek noktalar, aktivite alternatifleri, alışveriş güzergahları, transfer hizmetleri ve turlar gibi değerli ipuçlarına, etkileşimli 3D haritası ile de uçuşları ile ilgili mesafe, hız, irtifa, sıcaklık gibi gerçek zamanlı bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca yolcular, SunExpress’in yenilenen ikram menüsü SunCafe ve duty-free menüsü SunShop’a ‘SunExpress Entertainment’ sistemi aracılığı ile ulaşarak istedikleri ürünü hızlı ve kolay bir şekilde satın alabilecek”dedi.