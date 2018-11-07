SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in “Guardian Angels” ekibi, yenileme çalışmaları kapsamında öğretmenler ile birlikte okul boyama faaliyetine katıldı.
SunExpress çalışanlarından oluşan, tamamen gönüllük esasına dayalı olan ve yardım taleplerini değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı olan yardımı ulaştırmayı amaçlayan “Guardian Angels/Yardım Melekleri” komitesi, 2015 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol almaya devam ediyor.
Bu kapsamda yardım faaliyetlerine destek olabilecek kişi ve kurumların belirlenmesi, yardımların toplanması ve bu yardımların en etkili şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan Guardian Angels, Mersinli Ortaokulu’ndan gelen yardım talebi üzerine gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan ekibiyle, tüm masrafları üstlenerek okulun sınıflarını boyadı.
Guardian Angels ekibi, Mersinli Ortaokul öğrencilerinin daha temiz ve daha güzel bir ortamda eğitim görmelerine destek olmaktan dolayı mutluluklarını belirttiler. (Fotoğraflı)
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