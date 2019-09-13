FİNANS

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019- 2020 kış sezonunda iç hatlarda merkezi Antalya'dan 7, aktarma merkezi İzmir'den ise 12 destinasyona uçuş sunacak.

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019- 2020 kış sezonunda iç hatlarda merkezi Antalya'dan 7, aktarma merkezi İzmir'den ise 12 destinasyona uçuş sunacak.
Antalya merkezli havayolu şirketi SunExpress, 31 Ekim'den itibaren kış tarifesi çerçevesinde Antalya-İzmir arasındaki uçuş sayısını günde 4 sefere çıkaracak. Kış sezonunda iç hatlara 1.2 milyon koltuk arz edecek olan havayolu, Antalya'dan Trabzon ve Samsun'a haftada üç sefer düzenleyecek, Antalya-Adana arası sefer sayısını ise günde 2'ye çıkaracak.
ANTALYA'DA DIŞ HATLAR SEFERLERİ
Dış hatlarda ise Antalya'dan Almanya'nın Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a günlük uçuşlarını arttıran şirket, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya haftada 6 sefer düzenleyecek. Antalya'dan İsviçre'nin Basel ve Zürih kentlerine hafta sonu uçuşları sunan firma, tüm kış sezonu boyunca Fransa'nın başkenti Paris'e de her cumartesi sefer düzenleyecek. Şubat ayından itibaren ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a haftada 2 kez sefer yapacak olan havayolu, Billund'a ise haftada 1 kez uçuş yapacak.
İZMİR MERKEZLİ UÇUŞLAR
İzmir-Adana uçuşlarını günde 3 sefere çıkaran şirket, hem sabah hem akşam saatlerinde günde 2 sefer düzenleyeceği Diyarbakır ve Gaziantep uçuşları ile de günübirlik seyahat edenlere kolaylık sunacak. İzmir kalkışlı Malatya, Kars ve Erzurum uçuşları haftada 4'e, Trabzon seferleri haftada 5'e, Samsun seferleri ise haftada 4'e çıkarılacak.
SunExpress, dış hatlarda ise kış sezonuyla beraber İzmir kalkışlı Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a düzenlenen günlük uçuşların yanı sıra Berlin ve Hamburg'a sefer sayısını arttıracak. Havayolu, İzmir'den yeni rotası Nürnberg'e de haftada 1, Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Viyana'ya haftada 3 sefer yapılacak. Ayrıca şubat ayı itibariyle Avrupa'nın popüler başkentleri Paris ve Kopenhag'a her cumartesi, Brüksel'e de her pazar sefer düzenlenecek.
ANADOLU-AVRUPA SEFERLERİ
SunExpress, kış sezonunda Ankara'dan sunduğu seferlerin sayısını artırırken ağına yeni destinasyonlar da ekleyecek. Yeni kış tarifesinde Ankara'dan Münih'e haftanın her günü, Düsseldorf'a haftada 5, Frankfurt ve Stuttgart'a ise haftada 2 uçuş düzenleyecek olan havayolu, ilk kez kış sezonunda Amsterdam ve Köln'e haftada 1 uçuş planlıyor.
DİYARKIR'DAN DİREKT SEFER
Diyarbakır'dan tarifeli ve direkt seferlerle dış hat uçuşu gerçekleştiren SunExpress, bu kış da Diyarbakır'ı Düsseldorf ve Hannover'e bağlamaya devam edecek. Bu kış ilk kez Elazığ'dan Düsseldorf'a ve Frankfurt'a haftada 1 kez direkt sefer sunacak olan havayolu, Samsun-Stuttgart uçuşlarını da kış boyunca sürdürecek.

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