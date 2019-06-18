FİNANS

SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, tüm uluslararası uçuşlarda kullanılan plastik ürünleri, tahta veya geri dönüştürülebilir kağıttan yapılmış alternatif malzemelerle değiştirdi.

SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

ANTALYA, (DHA) - TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, tüm uluslararası uçuşlarda kullanılan plastik ürünleri, tahta veya geri dönüştürülebilir kağıttan yapılmış alternatif malzemelerle değiştirdi.
Uluslararası uçuşlarında kullanılan tüm plastik ürünleri sürdürülebilir ahşap ve kağıttan yapılmış ürünlerle değiştiren SunExpress, bu girişimle sadece bir günde 70 bin adet tek kullanımlık plastik ürün yerine dönüştürülebilir çevre dostu alternatif ürün kullanımı sağlıyor. Çevre konularında farkındalığı arttırmayı amaçlayan havayolu, atık ayrıştırma ve plastik atıklarla kirlenen okyanuslar gibi konulara değinen küçük bulmacaları, Dünya Çevre Günü'nde gerçekleşen tüm uluslararası uçuşlarda genç misafirlerine dağıttı.
DAHA HAFİF SERVİS ARABALARI
2018 yılından bu yana kabinde daha hafif servis arabaları kullanmaya başlayan SunExpress, bu girişimiyle bugüne kadar yaklaşık 36.6 ton daha az karbon salınımı gerçekleştirdi. Ayrıca misafirlerine çevre dostu, katlanabilir ve çok yönlü su şişesi sunmaya başlayan havayolu, satın alınan her su şişesini ücretsiz olarak yarım litre mineral su ile tekrar dolduruyor.
SunExpress, İklim Koruma Örgütü Atmosfair tarafından dünya çapında yaklaşık 200 havayolu şirketinin çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi'nde çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.
Daha temiz bir gelecek için başlattığı çevreci ve sürdürülebilir projelerini yakın zamanda iç hat uçuşlarına da taşımayı planlayan havayolu, yenilikçi ve çevre dostu konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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