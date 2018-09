SunExpress'in uçtukça avantaj sağlayan bonus uygulaması başladı

ANTALYA, (DHA) - SUNEXPRESS, yolcularına her uçuşta puan kazandıran mevcut yolcu programı SunPoints'in yerine, daha fazla avantaj sunan yeni ödül programı SunExpress Bonus'u hizmete sunuyor.

Antalya merkezli havayolu şirketi SunExpress, yolcularına her uçuşta puan kazandıran mevcut yolcu programı SunPoints'in yerine SunExpress Bonus uygulamasını başlattı. Daha avantajlı, daha kolay ve yenilikçi bir program geliştirmek amacıyla 2016 yılı sonunda durdurulan SunPoints programının yerine kullanılacak SunExpress Bonus, yolculara üye oldukları andan itibaren puan kazandırıyor, mesafe gözetmeksizin daha kapsamlı ve avantajlı hizmet sunuyor.

SunExpress'in uçtukça bedava uçuş ve daha fazla uçuş puanı kazandıran programı ile yolcular, seyahatleri için hesap oluşturma ve kişisel tercihlerini paylaşma imkanına sahip olurken aynı zamanda daha kolay ve esnek bir şekilde rezervasyonlarını gerçekleştirebilecek.

AİLE HESABI

SunExpress Bonus ailelere de özel fırsatlar sunuyor. SunExpress Bonus aile hesabı oluşturan aile bireyleri, ortak hesaplarında puan toplayıp bu puanları kendi aralarında ihtiyaca göre paylaşabilecek ve ek hizmetler satın alabilecek.

HER 10 UÇUŞA 1 HEDİYE UÇUŞ

SunExpress Bonus üyeleri, SunExpress'in 'Siz 10 defa uçun, biz size bir uçuş hediye edelim' sloganıyla hizmete sunduğu ve her destinasyonda geçerli olan 10 uçuşa 1 uçuş hediye avantajından da faydalanacak. Üyeler, gerçekleştirdikleri 10 uçuşun çoğu yurt dışı destinasyonlarına ise ücretsiz yurt dışı bileti, yurt içi destinasyonlarına ise ücretsiz yurt içi bileti kazanma şansı elde edecek. Programa üye olmak isteyenler, www.sunexpress.com'u ziyaret ederek üyeliklerini gerçekleştirebilecek.

