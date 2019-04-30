SunExpress’ten bu yaz 8 yeni destinasyon

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress tarafından, bu yaz Antalya'dan 5, İzmir'den ise 3 yeni Avrupa destinasyonuna seferler düzenlenecek.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket 2019 yaz sezonunda da Türkiye-Avrupa arasındaki uçuşlarını artırmaya devam ediyor. Hem Akdeniz hem de Ege bölgelerine tarifeli seferlerle turist getiren havayolu SunExpress, bu yaz Antalya ve İzmir uçuş ağına Avrupa'da yeni destinasyonlar ekleyecek.

SunExpress, 2019 yaz sezonunda Antalya-Avrupa uçuşlarına Oslo, Eindhoven, Friedrichshafen, Göteborg ve Prag'ı ekleyecek. 13 Nisan itibarıyla Antalya'dan Avrupa'nın gözde destinasyonları Oslo ve Eindhoven'a direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 26 Mayıs'ta Antalya'dan İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'u ve 11 Haziran itibarıyla da dünyanın en çok ziyaret edilen turizm destinasyonlarından Prag'a uçmaya başlayacak.

Bütün bu yeni destinasyonlara ek olarak SunExpress, 5 Ağustos'ta Almanya'da Friedrichshafen'a da uçacak.