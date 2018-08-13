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Suoz Enerji'nin Kuşadası'ndaki Güneş Enerjisi Santrali üretime hazır

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

Suoz Enerji Grubu Üst Yöneticisi Berk Uçuran Çiller: - "Toplamda 110 dönüm arazi üzerine kurulan, ileri teknolojiyle donatılmış Kuşadası Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali yıllık 15 bin 700 megavatsaat elektrik üretecek" - "9,3 megavat kapasiteli yatırımla 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin büyümesine önemli katkısı olacak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceğiz" - "Güneşte yeni YEKA ihalesi için hazırlıklarımız yüzde 80 oranında tamamlandı, sadece şartların belirlenmesini bekliyoruz"

AYDIN (AA) - Suoz Enerji Grubu Üst Yöneticisi Berk Uçuran Çiller, 110 dönüm arazi üzerine kurulan, ileri teknolojiyle donatılmış Kuşadası Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) yıllık 15 bin 700 megavatsaat elektrik üretileceğini belirterek, "Toplamda 9,3 megavat kapasiteli bu yatırımla 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin büyümesine önemli katkısı olacak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceğiz." dedi.

Çiller, test üretimine başlanan Kuşadası GES'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çiller, Suoz Enerji Grubu'nun fabrika yatırımları, yurt dışına yönelik distribütörlük anlaşmaları ve Ar-Ge yatırımlarına devam edileceğini söyledi.

Grubun güneşte ilk yatırımı olan Kuşadası Lisanssız GES'in yakında tümüyle devreye alınacağını ifade eden Çiller, tesiste normal sistemlere göre yüzde 22 daha fazla elektrik üretimine imkan veren hareketli güneş takip sistemi ve özel panellerin kullanıldığını anlattı.

Çiller, tesiste gruba bağlı Mar Solar Panel Üretim Fabrikası'nda üretilen panellerin kullanıldığını belirterek, "Türkiye'nin en ileri teknolojisi kullanılarak üretilen farklı verimlilik değerine sahip dört farklı panel kullanıldı. Toplamda 110 dönüm arazi üzerine kurulan tesis yıllık 15 bin 700 megavatsaat elektrik üretecek. Toplam 9,3 megavat kapasiteli bu yatırımla 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye'nin büyümesine önemli katkısı olacak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceğiz." diye konuştu.

İç pazara yönelik geliştirilen 'Çatı Pili' projesi ve Çin ile rekabet edebilecek altyapıya sahip üretim gücü ve teknolojisiyle üretimlerine devam edeceklerini aktaran Çiller, "Güneşte yeni YEKA ihalesi için hazırlıklarımız yüzde 80 oranında tamamlandı, sadece şartların belirlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çiller, 2023 yılına kadar Türkiye pazarında yıllık 150 megavatlık, yurt dışında ise 700 megavatlık GES yatırımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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Berk Uçuran Çiller GES güneş enerjisi güneş santrali Suoz Enerji

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