"Süper burunlar" kaçakçılara göz açtırmadı

Gümrük kontrollerinde en çok faydalanılan tür olan "narkotik" dedektör köpekleri, doğal ve sentetik uyuşturucuların tespitinde görev alırken, Türkiye'de ilk defa 2010'da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetiştirilmeye başlanan "çay-tütün" köpekleri, ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan çay ile sigara, puro, nargile tütünü gibi tütün mamullerinin tespit edilmesine,"silah-mühimmat-patlayıcı" dedektör köpekleri ise yasa dışı silah, bomba, patlayıcı madde trafiğinin önüne geçilmesine önemli katkı sağlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dedektör köpekler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 2000'li yılların başında narkotik maddelerin tespit edilmesi amacıyla kullanılmaya başlandı.

AYŞENUR SAĞLAM - Terörizmin en önemli finansman kaynaklarından uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadelede kullanılan dedektör köpekler, ülke güvenliğinde büyük rol oynuyor. Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit vermeyen "süper burunlar" sayesinde, yılın 6 ayında 24,6 ton uyuşturucu, 8 milyon paket sigara, 60 ton nargile tütünü ve 43 ton çay ele geçirildi.

Öte yandan, geçen yıl itibarıyla Doğu ve Güneydoğu sınır kapılarında ferdi ve toplumsal asayiş olaylarına müdahalede kullanmak amacıyla yetiştirilmeye başlanan "asayiş ve devriye" köpekleri ise idarecileriyle birlikte taşrada görevlerini yerine getiriyor.

- "153 dedektör köpeğimiz var"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrük Muhafaza Bölge Amiri ve uzman eğitmen Müslüm Dilsiz, dedektör köpeklerin görev yerlerine gönderilmeden önce aylar süren zorlu eğitimlerden geçirildiğini anlattı.

Dedektör köpeklere çay ve tütün, uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat konularında uygulamalı eğitim verdiklerini ifade eden Dilsiz, 90'ı narkotik, 20'si çay ve tütün, 15'i patlayıcı-silah-mühimmat, 6'sı asayiş devriye alanında olmak üzere 133 dedektör köpeğin taşrada kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde etkin şekilde kullanıldığını, 20 dedektör köpeğin ise eğitimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Köpek Eğitim Merkezi'nin Dünya Gümrük Örgütü nezdinde "Bölgesel Köpek Eğitim Merkezi" olarak akredite edildiğine ve 2017'de hizmete başladığına dikkati çeken Dilsiz, gümrüklerdeki kaçak ürünlerin büyük kısmının dedektör köpekler sayesinde ele geçirildiğini bildirdi.