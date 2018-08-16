"Süper domates"e yoğun ilgi

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin "tarım başkenti" olarak nitelendirilen Iğdır'da üretilen ve kendine has tadıyla öne çıkan "süper domates" tüketicilerden büyük ilgi görüyor.
Mikroklima iklimi ve coğrafi yapısıyla birçok meyve, sebze ve hububatın yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır'da yetiştirilen "süper domatesler", pazarda kısa sürede alıcı buluyor.
Kent merkezi ve köylerdeki yüzlerce dönüm arazideki domates bahçelerinde yetiştirilen ve ekşimsi tada sahip Iğdır domatesine çevre illerin yanı sıra Nahçıvan ve İran'dan da yoğun talep oluyor.
Kendine has tadı olan ve kilosu 2,5 liradan alıcı bulan Iğdır domatesi, kentte tarımla uğraşanlar için önemli gelir kaynağı oluyor.
Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "süper domates"in yoğun talep gördüğünü söyledi.
Bölgede en fazla üretimin Iğdır'da gerçekleştiğini belirten Yolcu, "İlimiz çevre illere göre domates üretimi bakımından da çok ileride. Özellikle süper domates dediğimiz bir domates çeşidimiz var. Sofralık, sulu, kendine has tadı olan ve yörede çok talep gören bir tür." dedi.
- "Yaklaşık 7 bin dekarlık alanda üretim yapıyoruz"
Kent genelinde birçok çiftçinin "süper domates" yetiştirdiğini belirten Yolcu, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 7 bin dekarlık alanda üretim yapıyoruz, ilimizde 26 bin ton civarında hasat bekliyoruz. Süper domatesin kendine ait ayrı bir tadı, ayrı bir kokusu, ayrı bir aroması var. O açıdan da çok talep görüyor. Iğdır'ın domates türünü bilen vatandaşlarımız özellikle süper domatesi tercih ediyor. Bu şekilde üretim sağlayan çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız."
- "Dünyanın en güzel ovası Iğdır Ovası"
Üreticilerden Mustafa Pehlivan da alçak tünel domates yetiştiriciliği yaptıklarını ve halkın Iğdır domatesine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Hasat sonunda toplanan domatesin hızlıca tükendiğini dile getiren Pehlivan, taleplerin tamamına cevap veremediklerini anlattı.
Pehlivan, şöyle konuştu:
"Iğdır'ın ovasını anlatmak istiyorsan bir söz vardır, Hollanda'ya gerek yok, dünyanın en güzel ovası Iğdır Ovası. Üründe tat, kalite olarak en iyisi Iğdır'dır. Süper domatese yoğun talep var, yetiştiremiyoruz. İnanılmaz yoğun istek mevcut, ürettikçe anında tüketiliyor. Kırmızı domatesler dalında kalamıyor."
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