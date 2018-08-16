"Süper domates"e yoğun ilgi

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin "tarım başkenti" olarak nitelendirilen Iğdır'da üretilen ve kendine has tadıyla öne çıkan "süper domates" tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Mikroklima iklimi ve coğrafi yapısıyla birçok meyve, sebze ve hububatın yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır'da yetiştirilen "süper domatesler", pazarda kısa sürede alıcı buluyor.

Kent merkezi ve köylerdeki yüzlerce dönüm arazideki domates bahçelerinde yetiştirilen ve ekşimsi tada sahip Iğdır domatesine çevre illerin yanı sıra Nahçıvan ve İran'dan da yoğun talep oluyor.

Kendine has tadı olan ve kilosu 2,5 liradan alıcı bulan Iğdır domatesi, kentte tarımla uğraşanlar için önemli gelir kaynağı oluyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "süper domates"in yoğun talep gördüğünü söyledi.

Bölgede en fazla üretimin Iğdır'da gerçekleştiğini belirten Yolcu, "İlimiz çevre illere göre domates üretimi bakımından da çok ileride. Özellikle süper domates dediğimiz bir domates çeşidimiz var. Sofralık, sulu, kendine has tadı olan ve yörede çok talep gören bir tür." dedi.