FİNANS

"Süper Kupa Finali 1 milyar liralık reklam değeri oluşturdu"

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Bu dev organizasyon (Süper Kupa finali) ülkemiz ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatıydı. UEFA Süper Kupa Finali, ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu" - "Final maçının İstanbul turizmine minimum yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz" - TÜROB Başkanı Müberra Eresin: - "İngiliz turistlerin yanı sıra Orta Doğulu ziyaretçiler de maça ilgi gösterdi" - Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım: - "Özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş esnafı, 3 günlük sürede çok memnun kaldı. Satışlar; restoran, lokanta, bar, kafe gibi işletmelerde yüzde 500 artarken, giyim ve benzeri diğer dükkanlarda ise ikiye katlandı"

İSTANBUL (AA) - ERGİN GARİP - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, "Bu dev organizasyon ülkemiz ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatıydı. UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Süper Kupa Finali'yle İstanbul'un muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

Maçın, Brezilya'dan Kanada'ya, Güney Afrika'dan Japonya'ya kadar tüm dünyada 200'e yakın ülkede canlı yayınlandığını aktaran Bağlıkaya, yaklaşık 2 milyar kişinin Süper Kupa Finalini ekranları başında izlediğini söyledi.

Bu dev organizasyon Türkiye ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatı oluşturduğunu söyleyen Balıkaya, "Bu tarz uluslararası organizasyonlardaki reklam değeri çok yüksek oluyor. Sektörümüz açısından harika bir fırsat diye niteleyebileceğimiz UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu. Futbol severler tarafından ilgiyle takip edilen maç sayesinde İstanbul’un güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma imkanı yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya, 38 bin kişinin Süper Kupa finalini stattan canlı izlediğini, yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarın da maç için İstanbul'a geldiği bilgisini paylaştı.

Bağlıkaya, "İstanbul'da 3 gün boyunca maç için gelen İngiliz taraftarları ağırladık. Liverpool oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah'ın da etkisiyle maça Orta Doğulu futbol severlerin de yoğun ilgisi oldu. Avrupalı, Asyalı, Rus ve Türk futbolseverler de maçı statta izleyenler arasındaydı." diye konuştu.

- "Üç günde 100 milyon avroluk ekonomi oluştu"

Bağlıkaya, futbolseverlerin, Taksim, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Boğaz hattındaki otellerde konaklamayı tercih ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maçı izlemeye gelenler 1 gece 2 gün ya da 2 gece 3 günlük organizasyonlarla ülkemizi ziyaret etti. İstanbul'da kaldıkları süre zarfında öncelikle Boğaz'da, Tarihi Yarımada bölgesinde bulunun tarihi ve turistik yerlerde, Taksim ve Beşiktaş civarındaki eğlence mekanlarında vakit geçirdiler. Yaklaşık 50 bin taraftarın İstanbul'a gelmesi 3 gün boyunca şehir ekonomisine ciddi bir katkı oluşturdu. Kazanan sadece turizmciler değil tabii ki esnafımız da oldu. Maç sonrasında da kutlamalar sabaha kadar sürdü. Maç öncesi özellikle Beşiktaş civarındaki mekanlarda ciddi anlamda bir hareketlilik yaşandı. 3 gün içinde yaklaşık 100 milyon avroluk bir ekonomi oluştuğunu öngörüyoruz."

"Kupayı Liverpool kazandı ama bize göre asıl kazanan başta İstanbul olmak üzere ülkemiz oldu." değerlendirmesinde bulunan Bağlıkaya, tüm dünyanın izlediği finalin, Türk halkı ve İstanbul için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Bu tarz organizasyonların turizme geri dönüşünü ilerleyen zamanlarda görüleceğinin altını çizen Bağlıkaya, "Süper Kupa final maçının İstanbul turizmine minimum yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2020'de Şampiyonlar Ligi Final Maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Tüm dünyadaki futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen bu iki maç ile birlikte İstanbul finaller şehri olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Orta Doğulu turistler de ilgi gösterdi"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise, Beyoglu,Taksim, Talimhane ve Beşiktaş'taki otellerin yüzde 95 doluluğa ulaştığını belirterek, ancak bekledikleri ilgiyi bulamadıklarını söyledi.

Gelen taraftarların daha çok Beyoğlu,Taksim, Talimhane, Beşiktaş bölgelerinde konaklamayı tercih ettiğini dile getiren Eresin, İngiliz turistlerin yanı sıra Orta Doğulu ziyaretçilerin de maça ilgi gösterdiğini anlattı.

Eresin, "Stadın tamamen dolu olması ve maçın dünya medyasında yer alması ölçülemez bir tanıtım değeri taşıyor, bu tip organizasyonlarda her zaman olduğu gibi bu maçın da İstanbul'a pozitif katkıları ilerleyen tarihlerde görülecektir." diye konuştu.

- "Bölge esnafının satışları yüzde 500 arttı"

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım da, böyle bir finalin herhangi bir olay çıkmadan bitmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çok güzel reklamı ve tanıtımı oldu. Bir milyar dolar para harcasanız bu derecede güzel bir tanıtım yapamazsınız." dedi.

Taksiciden restoranına, otelcisinden hediyelik eşya satanlara kadar esnafın uzun zaman sonra sterlin gördüğünü dile getiren Hışım, "Her taraf tıka basa sterlin doldu." diye konuştu.

Hışım, sezon ortası olduğu için otellerin doluluk oranlarının zaten yüksek olduğunu kaydederek, ancak Süper Kupa finalinin otel fiyatlarını artırdığını, bölgedeki otellerde dolulukların yüzde 100 olarak gerçekleştiğini anlattı.

Özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş esnafının 3 günlük sürede çok memnun kaldığını aktaran Hışım, "Satışlar, restoran, lokanta, bar, kafe gibi işletmelerde yüzde 500 artarken, giyim ve benzeri diğer dükkanlarda ise ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

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2019 UEFA Süper Kupa Finali istanbul Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlık

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