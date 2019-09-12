Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 22, 38, 39, 53 ve 54 olarak belirlendi.

(Sürecek)

