FİNANS

Süper Loto çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 22:00 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretti

Süper Loto'nun 605'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 19 bin 514 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 779 kişi 190 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 762 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 598 bin 292 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 772 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 756 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü süper loto

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